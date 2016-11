¡Reconocidos priistas del Sur de Sonora abandonan a Claudia y se unen al “Borrego” Gándara, “El Yaqui Power” y “El Mayo Power” entre otros!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Como era de esperarse en Sonora muchos reconocidos políticos priistas del Sur de Sonora e inclusive de todo el estado ya le empezaron a dar la espalda a la señora gobernadora Doña Claudia Pavlovich, se dice que el poderoso jefe de la oficina del ahora poderoso senador Ernesto “El Borrego” Gándara y me refiero al maqueavelico y astuto político cajemense y actual secretario particular del “Borrego” Gándara, el tremendo Guillermo “El Memo” Silva.

Quien al parecer ya anda cabildeando fuertemente en Sonora y mas en el sur donde el tiene mucha fuerza política y campo de acción para trabajar duro a favor de su poderoso grupo político que encabeza el senador “Borrego” Gándara.

Les quiero comentar amigos lectores que muchos empresarios, políticos priistas ya andan mal y reniegan mucho de la gobernadora e inclusive se atreven a decir que ya andan buscando cobijo en el grupo de Ernesto “El Borrego” Gándara al grado de ya estar haciendo contacto con su jefe de oficina “El Memo” Silva.

NO HAY QUE OLVIDAR QUE EL YAQUI POWER ES GANDARISTA Y SIEMPRE LO HA SIDO, Y AHORA EL RECIEN NACIDO MAYO POWER TAMBIEN ES GANDARISTA.

Aquí las cosas políticamente se pondrán canijas, muchos ya se dieron cuenta que en el gobierno de Claudia no caben y buscaran cobijo con el senador otra vez y como ahora tiene “El Borrego” mucho poder en el PRI pues de aquí soy como dijo el cholo.

Pues así las cosas amigos lectores ya “El Borrego” y su equipo se fortalece y su coordinador “El Memo” Silva y compañia ya trabajan a todo lo que dan para que todos los políticos empresarios, medios de comunicación priistas en general que se sientan relegados y despreciados por el actual gobierno de Sonora, ellos los cobijaran y darán apoyo.

Y por ende en las elecciones del 2018 harán lo que el senador Ernesto “El Borrego” Gándara diga, y así por le darán la contra y la espalada a Claudia, la gran verdad amigos lectores así sucederá, porque en el gobierno de Claudia nomas su equipo y su gente son los beneficiados y en Hermosillo, en el Sur de Sonora son pocos los beneficiados, y por eso esta muy claro que seguimos igual que cuando estaba el gobierno panista de Guillermo Padrés, el estado sigue muy dividido y Hermosillo sigue siendo el rey, y Cajeme de lo peor en todos los aspectos, hasta un diputado le quitaron para dárselo a Hermosillo, nomas desde ahí saquen cuentas amigos lectores, y si no al tiempo señores.