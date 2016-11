Entre Padrés y exfuncionarios de Sonora superan 240 amparos: Gándara

A los sonorenses no se les ha olvidado que el exgobernador Guillermo Padrés se encuentra prófugo, reconoce el secretario técnico del Consejo Político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ernesto Gándara.

“Naturalmente estamos hablando de un proceso que tiene, cuando menos, más de un año desde que salió” a la luz pública el presunto abuso cometido por el sonorense de extracción panista. En cambio “en el caso del todavía gobernador con licencia (Javier) Duarte (priista) se actuó desde antes”, señaló el senador.

Entrevistado en el noticiero de Joaquín López Dóriga el legislador de Sonora afirmó que la gente de la entidad “quieren que se ejecute la orden de aprehensión; pero no solamente eso, también quieren que el dinero que se robaron lo devuelvan, que se incauten los bienes. No vaya a ser que luego los donen por ahí.”

Gándara Camou recordó que hay más de 240 procedimientos de amparo presentados por los funcionarios de Padrés, de los cuales 35 pertenecen al exgobernador, por lo que “estamos hablando de voluminosos expedientes que debe aclarar.”

Sobre la detención del exmandatario, el senador priista indicó: “Espero que, con las técnicas que hay hoy, la tecnología, el flujo en el mundo, la Interpol, lo puedan detener, pero sería mucho mejor que él se presentara.”

Admitió la necesidad de “restablecer mucha confianza que se ha perdido no nada más en Acción Nacional, en todos los partidos. No nada más en los mismos que tienen puestos de elección, sino los funcionarios públicos, los empresarios y las redes de corrupción.”

