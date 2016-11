Politica Regional

Por la presidencia del PAN-Cajeme van Rafael Delgadillo Barbosa y Carlos Castro Franco, en tanto, el regidor Joaquín Armendáriz quien anduvo diciendo que se iba a registrar hasta hace unos días se sumó a éste. Los albiazules de Cajeme se reconstruyen tras el nefasto y vergonzoso “padrezaso”… La contienda será algo así como un duelo entre el panismo preocupado por el futuro del blanquiazul de Cajeme, y los padrecistas que quieren retomar el control, siendo muy lamentable y condenable, que algunos panistas defiendan a Ricardo Anaya ahora que salió a la luz pública su estilo de vida nada acorde con sus ingresos, ah, el cínico de nuevo se fue a Atlanta en el primer vuelo del sábado!… Muchos panistas le apuestan más a Delgadillo porque no ha estado involucrado con ningún gobierno, es un personaje con menos mañas, más limpio, como Secretario General va en su planilla el Dr. Marcos Fernando Icedo

Así, es, y desde antier sábado tras reunión en la sede panista de la Colima, por la presidencia el partido por Cajeme van Rafael Delgadillo Barbosa y Carlos Castro Franco “El Kala”, éste último, yerno de Rodrigo Ramírez, y esposo de la regidora Reyna Ramírez, en tanto, el regidor Joaquín Armendáriz Bórquez quien anduvo diciendo que se iba a registrar hasta hace unos días se sumó con Castro Franco.

La campaña empieza el 8 de noviembre y la votación es el domingo 27 de noviembre cuando se espera que voten los 1,680 panistas con derecho al voto y decidan quién sustituye a Emmanuel López Medrano por los siguientes tres años, o sea le tocará la próxima elección municipal y la nacional, reportándose buen clima político y de camaradería. No hay duda, el panismo se reconstruye tras el “padrezaso”

Agustín Rodríguez Torres, diputado federal plurinominal y ex secretario particular del gobernador Guillermo Padrés vino a apoyar a El Kala. ¿Será que El Kala es el candidato de Padrés? Otros que estuvieron acompañándolo fueron El Tocho Méndez, El Chabeto Plascencia, Eloísa Flores y Rodrigo Ramírez, todos padrecistas de hueso colorado, dijo, azul.

A Delgadillo lo apoyaron gente como Félix Rafael Silva, Vidal Martínez Leyva, Martha Amado Martínez, Alma Rosa Félix, Nemesio Duarte, Jesús Félix Holguín, Cary Félix Orozco, Roberto Campos Lugo, Hugo Martínez Enríquez, Alejandro Martínez Soto, entre otros, como también participa el doctor Fernando Loera Esquer y Ariel Figueroa Retamoza, hijo de doña Concha Retamoza, una líder blanquiazul, entre muchos otros.

La lista es larga. Muchos panistas le apuestan más a Delgadillo porque no ha estado involucrado con ningún gobierno, es un personaje con menos mañas, más limpio, como secretario general va en su planilla el doctor Marcos Fernando Icedo Zamora de mucho trabajo social, y la líder María Yocupicio Anaya, ah, también fue jefe de las finanzas del entonces candidato a la alcaldía, Chuy Félix.

La contienda será algo así como un duelo entre el panismo preocupado por el futuro del blanquiazul de Cajeme, y los padresistas que quieren retomar el control, siendo muy triste, lamentable y condenable, que algunos panistas defiendan a Ricardo Anaya Cortés, el líder nacional del PAN ahora que salió a la luz pública su estilo de vida nada acorde con sus ingresos, ah, el cínico de nuevo se fue a Atlanta en el primer vuelo del sábado.

Algunos panistas se sienten un tanto acongojados porque piensan que los ataques contra Anaya Cortés vienen de dentro del propio PAN, o sea del grupo del ex presidente Felipe Calderón que quiere que su esposa, Margarita Zavala sea la próxima candidata a la Presidencia y por supuesto la presidenta de México, y como Anaya Cortés suena fuerte, pues dijeron, hay que ir cortándoles las alas. En lo personal, el columnista no comparte esa idea o sospecha.

De cualquier forma, exhibir el estilo de vida de súper lujo que se da Anaya Cortés no coherente con su sueldo, deja un mal sabor de boca entre los mexicanos, y total frustración y decepción hacia los políticos mexicanos, ya no hay a quién irle, de plano, pero en todos los partidos políticos hay manzanas podridas, pero la corrupción sin duda es contagiosa y no respeta ideologías en México, pero el dizque joven maravilla alias “El cerillo”, también es experto en traiciones.

Mientras tanto, muy probable que para este martes por la noche ya sabremos quién es el nuevo presidente de Estados Unidos: Donald Trump o Hillary Clinton. Se anticipa que como la contienda está muy cerrada, podría tomarse días definir los resultados, nunca como antes los estadounidenses habían tenido que escoger entre el menos peor, dice Aracely Martinez desde Los Angeles, California, es decir, dos candidatos que no convencen a los electores.

Expresan solidaridad con víctimas. “Ni una más” y “Que se haga justicia” fueron las demandas más reiteradas durante las manifestaciones de solidaridad con las víctimas de la violencia que golpea a nuestra región y en general al Estado, marchas realizadas antier sábado por la tarde. En la primera de ellas, a las 11:00 horas en la plaza “Álvaro Obregón”, un grupo de mujeres expresaron el temor que sienten ciudadanos pacíficos de ser víctimas de la delincuencia común y la organizada.

En alusión a la maestra de danza del ITVY asesinada esta semana, mencionaron que ya son varias mujeres las que han sido asesinadas este año, ya sea en hechos tipificados como feminicidios o crímenes de delincuencia organizada, ah, en este evento llamó la atención la presencia de un grupo de policías municipales que impidieron a una niña dibujar con gises una frase alusiva al evento y escrita sobre el suelo.

Los agentes argumentaron a las manifestantes que podían expresar libremente sus ideas pero que la niña no podía rayar el piso porque eso dañaba la infraestructura pública, esto a pesar de que el dibujo con gises es fácil de borrar, bien, bien por nuestros agentes, entiende uno el coraje de esa jovencita por el atroz crimen de la maestra de danza, pero no se vale dañar la imagen de nuestra ciudad.

Por la tarde del sábado, alrededor de las 6 p.m., otros grupos se manifestaron también contra la violencia. “Con temor vivimos y no podemos ya salir con tranquilidad a las calles, no dormimos en paz y al regresar a casa, nos llenamos de miedo al pensar que la encontraremos vacía”, expresó una de las participantes, si, tiene toda la razón del mundo, pues ahora los robos son a plena luz del día.

También la tarde del sábado se suscitó un accidente de motocicletas en la pista “Adrenalina Track” ubicada en la carretera 15 a un costado de la caseta de cobro de Esperanza, donde un joven resultó gravemente lesionado y poco después falleció cuando recibía atención médica, para más tardecita enterarnos de que se trababa de un nieto de nuestro buen amigo de mesa cafetera del Travel Odge Hotel, Don Sergio Gastélum de la Vega.

El joven tenía 22 años que fue trasladado en un auto particular al Centro Médico donde desafortunadamente los médicos ya no pudieron hacer nada por él debido a las lesiones que sufrió, y aunque no lo llegamos a conocer, se llamaba Ivan Gastelum, hijo de Thelma Gastélum Allard, hija de Don Sergio y de la atenta y servicial Thelma Allard de Gastélum, activa integrante de la Mesa Panamericana. Nuestro mas sincero pésame a todos sus familiares.

También el sábado, un niño de 12 años fue liberado por elementos de bomberos luego de heróico que merece el reconocimiento de nuestra autoridades y de la sociedad en general, tras quedar atorado en una reja de alcantarilla, lo que merece un reconocimiento de nuestra autoridades y dela sociedad en general, el accidente ocurrió a eso de las 8:30 pm en la calles Coral y Zafiro de la colonia Valle Verde, cuando el menor se hundió en la reja quedando atrapado uno de sus pies en el cual presentó lesiones.

Piden que gasoducto pase por Loma de Bácum. Otro acto que merece todo el reconocimiento de nuestra sociedad, es el de los organismos empresariales de Cajeme sostuvieron una reunión este fin de semana, en donde hicieron un pronunciamiento a favor y en apoyo a la Tribu Yaqui que está en defensa de la construcción del gasoducto, ya que el Gas Natural es una herramienta clave para la detonación económica de Ciudad Obregón y el Sur de Sonora. De manera unánime, opinaron que es necesario que se genere seguridad en el territorio Yaqui para que la magna obra pueda continuar su construcción y con esto, no solo haya una potencialidad económica en los municipios por donde pasará, sino también para los mismos integrantes de la etnia, exponiendo que se dará el nivel competitivo que necesita Cajeme para ser un polo de desarrollo y ser de interés para los inversionistas nacionales e internacionales.

“Queremos ver un Cajeme prospero, un Cajeme competitivo, un municipio que ofrezca mejores condiciones de vida para todos, estamos a favor del desarrollo”, expresó Regino Angulo Rodríguez, presidente del Consejo Para la Promoción Económica de Ciudad Obregón (COPRECO), pero bueno, hasta donde supimos a mediados de la semana pasada, todo va bien para que la tubería logre sortear el obstáculo de gente desinformada.