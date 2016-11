Llevan DIF-Cajeme y FESAC balones indestructibles a centros de atención múltiple

Eduardo Flores-El Regional

Para impulsar el deporte en los niños y jóvenes, y propiciar una vida más sana para ellos y sus familias, Ena olea de Félix, presidenta del sistema DIF Cajeme acompañada por Francisco Fernández Jaramillo, presidente de la Fundación del Empresariado Sonorense (FESAC) hicieron entrega de balones indestructibles a siete escuelas de educación especial, evento desarrollado en el Centro de Atención Múltiple número 48.

La Presidenta del Sistema DIF Cajeme manifestó que la entrega de los balones para los Centros de Atención Múltiple (CAM), fue posible gracias a la gestión de la FESAC ante la corporación One World Futbol Project, que busca un impacto positivo y de felicidad a la juventud en todo el mundo, por lo que agradeció a Francisco Fernández por el apoyo para todos los sectores del municipio que más lo necesitan.

Queremos que los jóvenes se entusiasmen en el deporte, porque así tenemos una mejor sociedad, yo como madre de familia tengo hijos futbolistas y sé que los balones se ponchan y no duran mucho, y ahora con la participación de la organización One World Futbol Project, que busca que todos los niños tengan oportunidad de desarrollarse en el deporte esto va ser de mucha ayuda para los maestros; balones que duran hasta 15 ó 20 años” expresó Olea de Félix.

Francisco Fernández Jaramillo dijo que FESAC es una fundación que busca el bien común y se asocia con instituciones locales, nacionales e internacionales y hoy se pudo concretar cinco mil balones para el estado de Sonora, de los cuales a Ciudad Obregón le corresponderán 570.

El Supervisor de Zona 12 de Educación Especial, Dolores Vega Valdez agradeció en representación de maestros, directivos, niños y jóvenes el que los hayan tomado en cuenta con este beneficio.

Estuvieron presentes los CAM número 2, 25, 52, 40 laboral, el 36 y Microempresa, además de directivos escolares y funcionarios municipales.