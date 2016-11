Politica Regional

“Compló”: La franquicia personal de López Obrador, que conocemos como Morena, en alianza con el PRD, está pidiendo reformas al Derecho de Réplica la cual ya se revisa en la Corte, y que en esencia busca que los periodistas no puedan publicar o bien opinar en torno a los políticos, con información falsa o verdadera… El senador Ernesto Gándara fue nombrado como secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI, y este miércoles debutó en las Ligas Mayores al ser entrevistado por Joaquín López Dóriga con el tema de las investigaciones contra el ex gobernador vercaruzano Javier Duarte, pero sobre todo de Guillermo Padrés, por ser sonorense, o de casa… Algunas voces del sector popular (CNOP Cajeme) manejan el nombre del ahora Licenciado Pedro Mejia para la Secretaria General de esa central, ah, el Secretario Privado de la Gobernadora Claudia Pavlovich, el Lic. Gilberto Salazar Galindo, es su gran amigo desde la campaña de Ernesto Vargas

OPERACIÓN MORDAZA.- La franquicia personal de Andrés Manuel López Obrador, que conocemos como Morena, en alianza con el PRD, están pidiendo reformas al Derecho de Réplica la cual ya se revisa en la Suprema Corte de Justicia, y que en esencia busca que los periodistas no puedan publicar o bien opinar en torno a los políticos, con información falsa o verdadera.

Hay quienes dicen que lleva dedicatoria para el próximo proceso electoral del 2018 a fin de que ningún comunicador o usuario de redes sociales pueda decir que el Peje es un peligro para México, o bien, que nadie pueda denunciar que tal o cual candidato es un lépero y corrupto, pero sea lo que sea, Morena y su “pejecito”, asi como el PRD, se está viendo muy mal con esto, pero los medios no se van amedrentar..

Esto es una clara Operación Mordaza para que los políticos puedan hacer lo que se les pegue en gana sin tener un contrapeso, porque ya vimos que sus partidos no sirven para nada y las autoridades, ah, por cierto que Salvador Garcia Soto en su columna “Serpientes y Escaleras”, está revelando una serie de pillerias del “cerillo”, o sea, Ricardo Anaya, dueño temporal de la franquicia panista.

Fernando Martínez Elorriaga, catedrático de la UNAM, dice que “El proyecto sobre la Ley del Derecho de Réplica requiere de mayor precisión para evitar lagunas legales y, al mismo tiempo, evitar el riesgo de caer en excesos al amparo de este derecho porque el ejercicio de este derecho y sus límites deben ser estudiados con cuidado”, si, pero politicos y funcionarios publicos deben predicar con el ejemplo.

GRAN RIESGO.- Recordar que ponerle una mordaza de este tamaño a los comunicadores para evitar que critiquen y denuncien a los políticos corruptos, es tanto como preparar el arribo de gobernantes despóticos y más corruptos de los que hay ahora, se imaginan que no se pueda decirle nada a tipos como Duarte o Padrés, simplemente van a robar el doble porque no habrá medios que les saquen sus trapios sucios al sol.

O bien, no poder criticar a los populistas y mesiánicos –como AMLO–, pues es fácil que en pocos años tengamos en México un nuevo Chávez o bien otro Maduro como en Venezuela, asi que La Suprema Corte de Justicia tiene una papa caliente y más les vale que no le den alas a los alacranes, ni tampoco más lodo a los cochis, ah, otro peligro potencial para la libertad de prensa y expresion seria el arrogante y racista de Donald Rumpo en caso de llegar a la Casa Blanca..

ESTRENAN AL BORREGO.- La semana el senador Ernesto Gándara Camou fue nombrado como secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI, y este miércoles debutó en las Ligas Mayores al ser entrevistado por Joaquín López Dóriga con el tema de las investigaciones contra el ex gobernador vercaruzano Javier Duarte, pero sobre todo de Guillermo Padrés, por ser sonorense, o de casa.

Hay que reconocer que el “Borrego” supo descifrar las rectas de cuatro costuras y los cambios de velocidad que le mandó el “teacher”, lo interesante de sus respuestas es justo lo que los sonorenses quieren escuchar, que no solo se debe detener a Padrés Elias y sus secuaces, sino que tienen que regresar todo el dinero que se robaron, bueno hasta la lana federal para el nuevo Sistema Penal Acusatorio se clavaron.

Ya en lo local, apenas Andres Rico Pérez, dirigente municipal del partidazo daba a conocer que en breve se pondrá en marcha el proceso de renovación de la CNOP y la CNC Municipal con absoluto respeto del partido, cuando ya algunas voces del sector popular manejan el nombre del ahora Licenciado Pedro Mejia Mejia para la Secretaria General de esa central.

Contando el tambien expresidente del ICADEP (Instituto de Capacitación y Desarrollo Politico del PRI), con el visto bueno de algunos actores politicos estatales y locales, ah, es muy amigo del Secretario Privado de la Gobernadora Claudia Pavlovich, el Lic. Gilberto Salazar Galindo, desde la campaña de Ernesto Vargas.

De aceptar, el esperanceño, ex Regidor y próspero comerciante haria su reingreso a este mundo de la politica, de la que se alejó unos años para dedicarse de lleno a sus negocios y para cursar la carrera de Derecho, siendo Pedro alentado por reconocidos comunicadores como Panchito Pérez Diaz, nuestro compañero Eduardo Flores López, Baldemar Herrera, el amigo Humberto “Cacho” Angulo, Horacio Zamudio, Jorge Luis Cuen Quintero, Bernardo Helenes, Benjamin Pérez Diaz, Javier Romero Mendoza, los “Cheros”, entre otros.

Oficinas vacias y panteones llenos, asi estuvo el miércoles en las oficinas de Gobierno del Estado y del Ayutamiento de Hermosillo, en donde, dicen, no se vio a nadie, muchos funcionarios y empleados aprovecharon para ir a visitar a sus deudos en otras ciudades del estado, aunque algunos aprovecharon para aventarse un puente de muertitos.

Porque aunque el dólar esta carito, no falta el que le sobren algunos para aprovechar la Franquicia de los 500 dólares, que inició precisamente este miércoles y termina en enero, hay que pensar que algunos van a decir que como la Gober va a estar en reposo por la operación de que fue objeto, pues bien aprovecharon para ir a los “uniteds”, y conste, esto nos lo dijeron allá mismo a donde un servidor fue ese dia temprano en un Tufesa para visitar a nuestros cercanos familiares que se nos adelantaron en el camino.

De regreso a Cajeme, ayer arrancó el tan esperado torneo por los Valores del Barrio 2016, teniendo la ceremonia de inauguración en la Comisaría de Pueblo Yaqui, impulsada por el programa estatal “Escudo Ciudadano” en el Municipio de Cajeme a través de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con el Instituto del Deporte Municipal, con el objetivo de activar a los jóvenes de las colonia a pertenecer y representar al equipo de su barrio, ya sea en básquetbol, voleibol o fútbol.

Al acto inaugural asistieron en representación del Alcalde de Cajeme, la Directora del Instituto del Deporte, Mirna Judith López; así como el Regidor de la Comisión del Deporte y la Juventud, Abraham Ramírez Barrón; la Directora de los programas de preventivos de Seguridad Pública, Mica Rodríguez; Trinidad Sánchez Lara, Comisario de Pueblo Yaqui; el Director y Subdirector de Comisarías y Delegaciones, Nicolás Campas Romero y Mario Vázquez Armendáriz, respectivamente.

Por ciero, El Alcalde Faustino Félix Chávez tomó protesta al Comité Comunitario de Participación Social del Programa de Empleo Temporal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que vigilará el cumplimiento de los objetivos y lineamientos del mismo en el municipio de Cajeme, agradeciendo a la SCT por dar oportunidad para que ciudadanos cajemenses accedan al programa, que durará cuatro semanas y viene a redundar en una mejoría de la situación económica de las familias incluidas en este.

Los ciudadanos de las distintas colonias y comunidades de Cajeme, dijo, quieren ganarse la vida honradamente y lo quieren hacer a través de un trabajo, por lo que Desarrollo Social como las demás dependencias del municipio deben estar enfocadas a generar condiciones para que haya empleo para la población “porque muchos de los problemas que tenemos socialmente, es precisamente la falta de oportunidades de la gente, que no tiene espacios para ganarse la vida”.

En relación con la disponibilidad de nuevos empleos, el Presidente Municipal comentó que se acaba de dar el anuncio de la ampliación de una empresa que ya está en la localidad y vendrá a proveer de una cantidad significativa de puestos de trabajo, ah, por cierto, aca entre nos, el empresario y dueño de Miraje, Don Pedro Dabdoub Dabdoub, sigue con el proyecto de construir una Plaza Médica en el amplio terreno de Tabaso y entre Durango y Rodolfo Elias Calles.