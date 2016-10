Politica Regional

Promueve Fundación Colosio alianza universitaria. “La Fundación Colosio es gestora y promotora de esta alianza, y aunque no tiene nada que ver dentro del convenio de las universidades, estamos buscando que estas instituciones trabajen en equipo, hay buena voluntad por parte de los rectores, la voluntad siempre la han tenido, y la Fundación es solo promotora de que se lleve a cabo esta alianza”, afirmó el Lic. Raúl Miguel Ayala González, presidente de ese organismo en Cajeme… “Con alcaldesas habrá más beneficios”. ¡Aguas! Lo dice la diputada local Brenda Jaime Montoya, afirmando que al garantizarse el 50 por ciento de las candidaturas a las presidencias municipales del estado sean ocupadas por mujeres, los ayuntamientos contarán con leyes y reglamentos más sensibles que redunden en beneficios para las familias sonorenses, y ella va a buscar la candidatura por Cajeme a la Alcaldía en el 2018

Para abrir semana, intenso fue el ajetreo noticioso, sobre todo en el rubro político, destacándose, y aplaudiéndose, la designación del senador Ernesto Gándara Camou como nuevo Secretario Técnico del CEN del PRI, el tercer cargo en jerarquía, aquí, a través de la gestión de la Fundación Colosio, organismo priista, se concretó ayer lunes la alianza universitaria en la que participan el ITSON, la ULSA, el ITESA y la UTS, además de la Dirección Municipal de Cultura.

“La Fundación Colosio es gestora y promotora de esta alianza, y aunque no tiene nada que ver dentro del convenio de las universidades, estamos buscando que estas instituciones trabajen en equipo, hay buena voluntad por parte de los rectores, la voluntad siempre la han tenido, y la Fundación es solo promotora de que se lleve a cabo esta alianza”, afirmó el Lic. Raúl Miguel Ayala González, presidente de ese organismo en Cajeme.

El primer convenio de trabajo dentro de esta alianza es de tipo cultural, pero también se explorará otras áreas, como la deportiva y la académica, entre otras, señaló el rector del ITSON, Javier Vales García, y así, los diferentes grupos de las cuatro universidades trabajarán de manera conjunta para ofrecerle a la sociedad una muestra de esto, es el objetivo inicial, promover arte y cultura que dan identidad regional.

El lunes 7 de noviembre será la firma de convenio por las cuatro universidades, la Dimuc y la Fundación Colosio y el martes 15 de noviembre se llevará a cabo un evento en la plaza “Álvaro Obregón”, así que con el pie derecho empieza a trabajar el joven profesionista y político, pero deberá cuidar que por ningún motivo se involucre política, y menos partidistamente a los estudiantes, lo mismo que el Rector.

Renovarán las secretarías del Comité Municipal del PRI, así es, este jueves jueves 3 se renovarán las secretarías de finanzas, organización, gestión social, afiliación, acción electoral, vinculación ciudadana, cultura, redes ciudadanas, técnica y deporte del Comité Municipal del PRI, anunció ayer en la semanal rueda de prensa, su presidente Andrés Rico Pérez.

El dirigente priísta comentó acerca del nuevo comité que: “Estará conformado por personas con una auténtica vocación de servicio, gente que desde diferentes trincheras han venido trabajando por el desarrollo de la comunidad y que ahora suman capacidad y experiencia al trabajo de partido”.

Sobre la renovación de las dirigencias municipales de la CNC, CNOP y la Red de Jóvenes por México, señaló que será respetuoso de la vida de cada uno de los sectores y organizaciones, y que seguramente habrá de avanzar paso a paso y en equipo “vamos a trabajar con miras al futuro”, aunque viéndolo bien, da lo mismo si se renuevan o no, pues durante los últimos tiempos son simples cascarones o cadáveres políticos, por eso, Edgar Apoda mejor se fue al Verde.

Acerca del programa “El PRI en tu Escuela” con el que se busca a través de la rehabilitación de mesa bancos aportar en el esfuerzo y mejorar las condiciones en las que estudian los alumnos de nivel básico en algunas colonias y comunidades del Municipio, Andrés Rico informó: “Queremos llegar con este programa a todas las escuelas públicas que nos sea posible. Este día lunes tuvimos la oportunidad de visitar la Escuela “Plutarco Elías Calles” de la colonia Plano Oriente en la cual entregamos mesa bancos, apoyando a la educación.

“Estamos muy activos para que nuestros niños cuenten con el mobiliario que les facilite su proceso de aprendizaje. Se tienen programadas más escuelas, entre ellas estará una escuela de Pueblo Yaqui. Nos entusiasma este y el resto de los programas de gestión que nos permiten sumar en cada uno de los rincones del Municipio con respuestas concretas en educación, deporte y sector salud”.

Por su parte la Secretaria General del Comité Municipal del PRI, Lourdes Pórtela, anunció que se retomará el trabajo de las jornadas comunitarias con la realización de la sexta este próximo sábado 5 de noviembre en la colonia Luis Echeverría, a partir de las 9 de la mañana, y donde se ofrecerán de forma gratuita servicios médicos, oftalmológico, odontología, módulo de afiliación, cortes de cabello, entre otros servicios en beneficio de la comunidad.

“Con alcaldesas habrá más beneficios”. Aguas, lo dice la diputada local Brenda Jaime Montoya, afirmando que al garantizarse el 50 por ciento de las candidaturas a las presidencias municipales del estado sean ocupadas por mujeres, los ayuntamientos contarán con leyes y reglamentos más sensibles que redunden en beneficios para las familias sonorenses, y ella va a buscar la candidatura por Cajeme a la Alcaldía.

Lo anterior, luego de que el pasado martes 25 de octubre, tras ser validada por 39 de los 72 municipios de Sonora, se aprobará para su publicación la Ley número 91, en la cual se establece que en los próximos procesos electorales, los partidos políticos deberán postular al 50 por ciento de hombres y 50 por ciento de mujeres como candidatos y candidatas a las presidencias municipales de la entidad.

La representante popular, destacó que si bien la capacidad y la responsabilidad no son cuestión de género, por su rol tradicional de madres, amas de casa, profesionistas y esposas, las mujeres conocen de primera mano las necesidades que aquejan a las familias sonorenses, razón por la cual las administraciones encabezadas por féminas tendrán un mayor sentido social.

“Creo que como mujeres somos más sensibles ante la necesidad de la gente, tenemos también la capacidad de crear mecanismos que le permitan a los ayuntamientos realizar gestiones antes los diferentes niveles de gobierno para que se asignen más recursos para programas sociales que beneficien a las familias social y económicamente más vulnerables” afirmó.

Jaime Montoya, de extracción cetemista y con amplio respaldo en las colonias populares, reconoció el compromiso de la gobernadora Claudia Pavlovich por impulsar la participación y la apertura de más espacios para las mujeres sonorenses, y destacó que en la titular del ejecutivo estatal, Sonora tiene a su mejor aliada para salir de la crisis económica heredada por la pasada administración encabezada por el panista Guillermo Padrés.

Convocan a apoyar a niñas y niños músicos, asi es, un oportuno y positivo llamado a la sociedad cajemense para que se sume a la formación musical de niños y jóvenes de escasos recursos fue hecho pòr la Fundación Tata Chencho, creadora de la Banda Juvenil Ostimuri, Andrés González Prieto, director de la Fundación.

Mencionó que el proyecto que busca integrar a ciudadanos de todas las clases sociales como patrocinadores de un grupo de 30 nuevos músicos, niñas y niños, a quienes apoyarán con 100 pesos mensuales durante un año para su sostenimiento en la escuela de música.

Los fondos, se destinan al pago de maestros especialistas que enseñan y desarrollan en los jovencitos un talento musical que les ayudará a alcanzar una formación artística de primer nivel en este arte cuya meta es darles la opción de un aprendizaje que los forma intelectual y artísticamente, pero además los aleja de prácticas nocivas que impiden su desarrollo personal y cívico.

Es una tarea humanista en la que se involucran los patrocinadores con una pequeña contribución económica que les permite observar paso a paso la evolución musical de sus patrocinados pues además de poder acompañarlos en sus clases recibirán información pertinente sobre el proyecto. Si usted desea participar en este proyecto puede solicitar información al teléfono 64 41 51 39 99.

La Banda Juvenil Ositmuri, inspirada en la obra del maestro Cirilo Magdaleno, quien realizara un proyecto similar en el Cajeme de hace cincuenta y más años, se ha presentado en eventos cívicos y culturales donde el público ha aplaudido el talento que exhiben los pequeños integrantes de esta agrupación musical.