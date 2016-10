Politica Regional

Ernesto Gándara, ahora como Secretario Técnico del CEN del PRI, será parte del grupo palomeador para las candidaturas de mayor importancia tanto las intermedias del 2017 como las de la grande del 2018, y si a eso le sumamos que desde los mismitos Pinos le han hecho bolita a Manlio Fabio Beltrones via personajes como Luis Videgaray, Osorio Chong y Luis Enrique Miranda, pues de plano al sonorense no le quedará de otra, de, o hacer las paces con el Presidente Peña Nieto, continuar con sus demandas de reformas profundas al partidazo o hacer como que la virgen le habla… El INEGI colocó a Sonora como una de las entidades con mayor crecimiento económico en lo que va del año y en su más reciente reporte, que incluye los datos del segundo trimestre del año, se logró crecer a un 4.7%, recordando la jefa de la Oficina del Ejecutivo Sonorense, Natalia Rivera Gijalva, que al inicio de esta administración se recibió ese indicador en un porcentaje negativo del -0.8%, pero con nuevas estrategias y gestiones de recursos e inversiones, ha sido posible revertir ese panorama

Reacciones de diverso tamaño, e índole, se dieron en Sonora al conocerse que el senador Ernesto Gándara Camou, había tomado protesta como nuevo Secretario Técnico del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional el pasado viernes en la sede del partido, tomándole la protesta Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del mismo, ah, pero además, rindió protesta Claudia Pastor Badilla como Contralora del mismo CEN, de origen sonorense, por cierto, además con amplia trayectoria como magistrada del Poder Judicial de la Federación.

Así que los sonorenses están de regreso al PRI nacional tras la renuncia de Manlio Fabio Beltrones, destacando el hecho, que la Secretaria Técnica es el máximo órgano colegiado del parido, siendo el tercero en importancia dentro de la estructura de primer nivel después de la Secretaria General y de la Presidencia, obvio, habrá quienes le cuelguen ese importante cargo del sonorense a su amigo y padrino político Emilio Gamboa Pascoe, pero los más enterados lo atribuyen a un encargo desde Los Pinos en una especie de mensaje a Beltrones.

Pero, sean peras o sean manzanas, Gándara Camou será parte del palomeador para las candidaturas de mayor importancia tanto las intermedias del 2017 como las de la grande del 2018, y si a eso le sumamos que desde los mismitos Pinos le han hecho bolita a Manlio via personajes como Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Enrique Miranda, pues de plano al sonorense no le quedará de otra, de, o se hacer las paces con el Presidente Enrique Peña Nieto, continuar con sus demandas de reformas profundas al partidazo o hacer como que la virgen le habla.

Pero en fin, al margen de si hubo o no mensajes para Beltrones al colocarse desde Los Pinos a quien no fue favorecido en el 2016 –por parte de Manlio– por la candidatura a la gubernatura de Sonora, por supuesto que para la clase política sonorense priista es un buen acierto o buena noticia que un sonorense ocupe ahora el tercer sitio en importancia dentro del Comité Ejecutivo Nacional, aunque también habrá que ver si al borrego no le da por iniciar una especie de revanchismo contra los grupos que no lo apoyaron o le jugaron las contras, pero aun asi, fue un acierto la candidatura de Claudia Pavlovich Arellano en el 2016.

En más de buenas noticias, el Instituto Nacional de Estadisticas y Geografia (Inegi) colocó a Sonora como una de las entidades con mayor crecimiento económico en lo que va del año y en su mas reciente reporte, que incluye los datos del segundo trimestre del año, se logró crecer a un 4.7%, recordando la jefa de la Oficina del Ejecutivo Sonorense, Natalia Rivera Gijalva, que al inicio de esta administración se recibió ese indicador en un porcentaje negativo del -0.8%, pero con nuevas estrategias y gestiones de recursos e inversiones, ha sido posible revertir ese panorama.

Considera que el reto que marcó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, de crecer por arriba del 3% este año, se ha hecho realidad y se sostendrá. “Cuando a Gobernadora tomo las riendas del estado de Sonora estábamos en crecimiento negativos de -0.8%, al prime trimestre ya estábamos al 2.7% y ahora ya estamos con un 4.7% y eso se suma a la cifra de 25 mil nuevos empleos generados al 30 de septiembre de este año”, detallá Natalia Rivera, a eso sumamos que tanto en Hermosillo como en Ciudad Obregón y Nogales, están por abrir nuevas empresas, ah, y una de alemana de la industria aeroespacial en Guaymas-Empalme.

Por cierto, el Ingeniero Manuel Murue Sabag, quien además de Delegado en Sonora del Instituto Nacional de Empresas en Solidaridad (INAES) es muy estudioso y conocedor de las políticas públicas y privadas en materia económica, así como de los organismos empresariales del sector privado, dice que todo eso se ha logrado en base a un gran esfuerzo de los gobiernos federal y estatal en materia de promoción del desarrollo económico.

Destacando el acierto de la Gobernadora Claudia Pavlovich, de haber escogido al Licenciado Jorge Vidal Ahumada como Secretario de Desarrollo Económico, quien ha conjuntado un gran equipo de trabajo, y pues ahí están parte de los resultados, ah, el Inge muy preocupado por el estado de salud de su buen amigo Humberto Angulo Espinoza, pero lo mismo todos sus amigos, nos decía Eduardo Flores López, quien a nombre del hermano del Cacho, César Angulo, busca entre amigos sangre 0 negativo para el buen amigo Humberto.

En más del dinámico desarrollo económico sonorense, alrededor de 300 proyectos productivos se han cristalizado en Sonora gracias al trabajo del Instituto Nacional de Empresas en Solidaridad (INAES), informa el portal de noticias de Uniradio, detallando que para ello se han otorgado alrededor de 100 millones de pesos, con lo que personas de escasos recursos pueden emprender un negocios de diversos giros.

“Esta entrega de apoyos va a continuar, donde se prestan desde 90 hasta 600 mil pesos, para que las personas cristalicen algún proyecto productivo de cualquier giro, excepto para giros de alcoholes, de fletes y locales de renta”, dice la nota. Así, es nos consta que muchísimas familias se han visto beneficiadas con ese tipo de apoyos creando pequeñas empresas.

Subirán las tarifas de luz en noviembre, anuncia CFE. Así es, no se podía cerrar la semana sin una mala noticia, cuando las tarifas eléctricas para el sector industrial, comercial y de uso doméstico de alto consumo volverán a subir a partir del próximo martes primero de noviembre, informó la Comisión Federal de Electricidad, y con las altas temperaturas que no se quieren ir a consecuencia de “La Niña”, pues a sufrir con los recibos.

La empresa productiva del Estado dijo que debido a los incrementos de los precios de los combustibles para generar energía eléctrica registrados en octubre de 2016, las tarifas para el sector industrial aumentarán entre 5.6 y 7.2 a partir de noviembre, las del sector comercial se incrementarán entre 3.3 y 5 por ciento y la tarifa de uso doméstico de alto consumo (tarifa DAC) subirá 3.3 por ciento.

Con el aumento de la próxima semana, las tarifas para el sector industrial se habrán incrementado entre 25 y 30 en el último año, las del sector comercial acumularán alza de entre 17 y 23 por ciento y la de uso doméstico de alto consumo habrá subido 17 por ciento, pero bueno, a ver si con la puesta en marcha del servicio del famoso gasoducto las tarifas eléctricas vuelven a bajar, aunque sea un poquito, eso sí, el gasoducto será un negociazo para sus propietarios.