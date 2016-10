Inaugura Gobernadora Pavlovich Feria del Libro 2016

Hermosillo, Sonora, octubre 28 de 2016.- Cumpliendo el compromiso de campaña 95, de llevar lectura de manera gratuita a los sonorenses, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano anunció la Biblioteca Digital Sonora.

Al inaugurar la XVII edición de la Feria del Libro Hermosillo (FeLiH) 2016, la gobernadora Pavlovich anunció que, el 4 de noviembre estará disponible la plataforma Biblioteca Digital Sonora a través de la página www.isc.gob.mx con más de 100 libros de literatura sonorense y mexicana.

Explicó, que para este año la meta será de 500 ejemplares electrónicos para consulta y descarga.

“Con esta plataforma digital puedo asegurarle a mucha gente que puede tener acceso a lectura gratis, es algo que antes no lo podía hacer el Gobierno. Esto me motiva mucho, cumplir uno más de mis compromisos de campaña, aquí uno viene a cumplir lo que promete”, expresó.

Instruyó al Director del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), Mario Welfo Álvarez Beltrán, a redoblar esfuerzos para llevar lectura a las niñas y niños sonorenses para inculcar en ellos el hábito.

“La lectura tiene que estar al alcance de todos, un buen libro siempre te deja una enseñanza, te transporta a otros lugares, tienes la oportunidad de vivir sentimientos y experiencias”, dijo.

Por su amplia trayectoria y trabajo de promoción de la lectura en niños, jóvenes y adultos en los últimos 30 años, fue homenajeada la reconocida escritora Alba Brenda Méndez, actual Presidenta de Escritores de Sonora A.C, autora de poemarios como De Cierta Palabra y No Quiero Ser Quien Cuente, entre otras obras.

La caborquense al recibir un reconocimiento de manos de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, manifestó que ello es un estímulo para seguir escribiendo.

Mario Welfo Álvarez Beltrán, Director del ISC, señaló que para la edición XVII de la FeLiH 2016 que se realiza del 28 de octubre al 6 de noviembre, se ofrecen más de 100 actividades, participan 24 autores sonorenses y 36 foráneos.

Además de 200 sellos editoriales, 96 stands, más de 100 mil libros en venta y cuatro bibliotecas móviles y, para quienes no puedan acudir durante el día, se realizará una venta nocturna el viernes 4 de noviembre.

Este año se ofrecen cuatro conciertos musicales, 10 talleres para niños, adolescentes y adultos, incluyendo atención especial para niños con discapacidad visual y auditiva.

El programa contempla la presentación de 15 novedades editoriales del ISC y el Fondo Regional para la Cultura y las Artes (Forca)-Noroeste, y más de 100 actividades en planteles educativos de todos los niveles incluyendo el Poblado Miguel Alemán, La Victoria y bibliotecas públicas de Hermosillo.

Álvarez Beltrán detalló que participarán escritores nacionales e internacionales como: Irvine Welsh, Wendy Guerra, Alberto Chimal, Benito Taibo, Set de Moneros (Jis y Trino), Pepe Gordon, Lars Söderberg, Hernán Lara Zavala, Eduardo Antonio Parra y más de 100 artistas.

Para llevar la lectura a los que menos tienen se distribuirán vales de 50 pesos a estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas que podrán canjear en la compra de libros.

Estuvieron presentes Miguel Ernesto Pompa Corella, Secretario de Gobierno; Josué Barrera Sarabia, Coordinador de Literatura del ISC y Vicente Calderón Quintana, Gerente de Galerías Mall.

Datos

– 24 autores sonorenses.

– 36 escritores foráneos.

– 15 novedades editoriales del ISC y FORCA-Noroeste

– 4 conciertos musicales: jazz, reggae, Banda del Estado y rock.

– 10 talleres para niños, adolescentes y adultos, incluyendo atención especial para niños con discapacidad visual y auditiva.

– 100 artistas involucrados.

– 96 stand editoriales.

– Se estima la visita de 100 mil personas.

– 2.5 millones de pesos como inversión.

– Más de 200 fondos editoriales

– Más de 100 mil libros en venta

Foros

1. El Kiosco del Arte en la FeLiH

2. Auditorio Cervantes

3. Auditorio Edmundo Valadés

4. Pabellón Sonora

5. Pabellón Institucional

6. Área infantil y juvenil

7. Talleres

8. Foro al aire libre