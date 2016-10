Politica Regional

Gasoducto no afecta a Loma de Bácum, afirma empresa constructora, Por ese motivo, la construcción de la obra en Bácum se restablecerá cuando haya condiciones de seguridad para hacerlo, señaló en la conferencia de prensa donde también estuvo presente Carlos Daniel Fernández, funcionario de dicha empresa, quien fuera presidente estatal del PRI y amigo personal de Eduardo Bours Castelo, de quien se especula, seria socio de la empresa… El Juzgado Séptimo de Distrito publicó el pasado lunes 24 de octubre el acuerdo mediante el cual se notificó a la empresa Gasoducto de Agua Prieta, constructora del gasoducto que atraviesa las comunidades yaquis, la orden de no realizar ninguna obra en los terrenos ubicados en la Loma de Bácum… La parte medular del texto dice: “Como lo solicita la autorizada de la parte quejosa (Bácum o Loma de Bácum , Río Yaqui, Son.) se requiere a las autoridades responsables y al tercero interesado Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V., para que de inmediato paralicen la ejecución del acto reclamado y comuniquen a este órgano jurisdiccional el cumplimiento dado a la suspensión de plano concedida en el acuerdo de seis de abril del año en curso.

La suspensión decretada por el Juzgado VII de Distrito no afecta el trazo del gasoducto pues éste se encuentra alejado de la Loma de Bácum, del otro lado de la carretera, y en territorio comunal de la tribu yaqui, afirmó ayer en controvertida conferencia de prensa, Juan Rodríguez Castañeda, funcionario de la empresa Gasoducto Aguaprieta, en la que al parecer detrás hay reconocido grupo político sonorense.

Por ese motivo, la construcción de la obra en Bácum se restablecerá cuando haya condiciones de seguridad para hacerlo, señaló en la conferencia de prensa donde también estuvo presente Carlos Daniel Fernández, funcionario de dicha empresa, quien fuera presidente estatal del PRI y amigo personal de Eduardo Bours Castelo, conferencia muy controvertida y cuestionada por algunos medios por ser conducida por Javier Castillo, de Megacable, empresa de los Bours.

Aseguró que después de una consulta con la etnia yaqui, la obra cuenta con el consentimiento de la etnia según sus usos y costumbres, además de tener “todos los permisos y licencias requeridas por los tres órdenes de gobierno”, haciendo el periodista Francisco Gonzáles Bolón fuertes preguntas, mismas que hacia como que no las oía Javier Castillo, éste, de la empresa Meganoticias, propiedad de los Bours.

Aclaró que en ningún momento la empresa constructora del gasoducto ha dado dinero en efectivo a dirigentes de los siete pueblos yaquis que están a favor, aunque existe un convenio firmado para pagar el “derecho de piso”, rehusándose precisar a cuánto asciende la cantidad a pagar acordada con los representantes de la etnia, ah, Javier Castillo le dijo al empresario Arturo Knapp Ramos, que no tenía por qué hacer preguntas que porque no era periodista.

Hizo énfasis en las medidas de seguridad aplicadas a la obra de acuerdo con el “Programa de Gestión de la Integridad de los Gasoductos para garantizar que existan tuberías seguras y protegidas en su comunidad”, pero bueno, si este es el caso, entonces porque el Ayuntamiento de Guaymas a suspenderlo temporalmente porque los trabajos de conducción por la ciudad empezaron a reblandecerse.

Afirmó asimismo que se ha contratado a gente de la tribu yaqui para laborar en la construcción dentro de este territorio indígena, mas no quiso abundar sobre la participación de trabajadores extranjeros empleados en dicha obra, eso es cierto, de alguna u otra manera las obras de construcción han venido generando empleo entre integrantes de la etnia, sobre todo jóvenes.

Por otra parte, René Buentello, abogado de la empresa IEnova dijo que la empresa “no litigará asuntos legales en medios, como pretenden hacerlo opositores al proyecto”, ah, al menos deberían de escuchar y atender preguntas a la gente, como fue el caso del empresario Arturo Knapp Ramos, a quien Javier Castillo le negó la palabra y hasta lo orilló a salirse de la conferencia llevada a cabo en uno de los salones del Fiesta Inn.

Publican acuerdo para suspender el gasoducto

En mas de la controvertida obra, el Juzgado Séptimo de Distrito publicó el pasado lunes 24 de octubre el acuerdo mediante el cual se notificó a la empresa Gasoducto de Aguaprieta, constructora del gasoducto que atraviesa las comunidades yaquis, la orden de no realizar ninguna obra en los terrenos ubicados en la Loma de Bácum.

La parte medular del texto publicado en el sitio www.buholegal.com dice así:

“Como lo solicita la autorizada de la parte quejosa (Bácum o Loma de Bácum , Río Yaqui, Son.) se requiere a las autoridades responsables y al tercero interesado Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V., para que de inmediato paralicen la ejecución del acto reclamado y comuniquen a este órgano jurisdiccional el cumplimiento dado a la suspensión de plano concedida en el acuerdo de seis de abril del año en curso.

“La cual se otorgó para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban a la presentación de la demanda y no se ejecutara dentro de cualquier fracción del territorio colectivo perteneciente a la comunidad indígena denominada Bácum o Loma de Bácum, algún tipo de obra e infraestructura relativa al proyecto Gasoducto Guaymas – El Oro, relacionado con el permiso número G/311/TRA/2013 expedido por la Comisión Reguladora de Energía; con el apercibimiento que de no hacerlo así se dará vista al Ministerio Público Federal adscrito”.

Así que minas, claro ni el agua.