Detenido el gasoducto: Cota

Al momento las obras de construcción del gasoducto sonora se encuentran detenidas, en tanto se llega a un dialogo definitivo con la etnia yaqui, confirmó el delegado de la Secretaría de Gobernación en Sonora, Wenceslao Cota Montoya.

Ello a raíz del enfrentamiento generado la semana pasada en la comunidad de Lomas de Bacúm, entre grupos internos de la tribu, que mantienen posiciones encontradas por el paso de la obra, situación que derivó en una reyerta que ocasionó la muerte de una persona, así como 8 más que resultaron heridas.

“ Sí, si hasta el día de ayer teníamos la información de que las condiciones no se daban precisamente porque queremos que tengan los elementos suficientes para que dialoguen, entonces se determinó que la propia empresa, lo imagino, determinó que no podría trabajr, entonces no esta trabajando la empresa”, dijo Cota Montoya.

A decir del delegado de la Secretaría de Gobernación en Sonora, desde el mismo día en que se presentaron los hechos la empresa determinó suspender labores.

“Desde el mismo dia que paso el incidente, supe que el mismo viernes a raíz de los hechos violentos que se presentaron, dijeron no hay condiciones, y hasta estos momentos no han estado laborando”, apuntó.