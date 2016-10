Politica Regional

Gente ajena a los yaquis quiere sembrar conflictos, afirma el Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella. “Hay personas ajenas a los yaquis que están detrás de los conflictos internos que hoy se viven en la etnia, personas que quieren tener una bandera política para su beneficio, afirmó ayer aquí en Obregón tras reunirse en privado con el gobernador tradicional de la Loma de Bacum, opositor al gasoducto”, afirma… Luego de que hace unos días –en su reaparición en medios después de su salida de la dirigencia del PRI– Manlio Fabio Beltrones planteara la necesidad de que en 2018 debe haber gobiernos de coalición, en entrevista con el periódico La Jornada amplia detalles de esta propuesta de la que el presidente Enrique Peña Nieto dijo no estar de acuerdo. “Es ratificar un régimen presidencial con un ingrediente parlamentario que es la formación de los gobiernos de coalición, pero a final de cuentas presidencial”

Pero esas personas se quedaron sin bandera desde la llegada del gobierno de Claudia Pavlovich quien ha atendido por igual a los ocho pueblos yaquis, agregó el funcionario después de tener una reunión con las autoridades tradicionales de la Loma de Bácum, opositoras al paso del gasoducto por su comunidad, en tanto, el lunes se reunió con el gobernador de Loma de Guamuichil, favorable al gasoducto.

Pompa Corella no especificó quiénes podrían ser las personas interesadas en sembrar conflictos entre la etnia, y sobre los acontecimientos trágicos del pasado viernes, reiteró que ni los yaquis ni ellos, las autoridades, sabían lo que iba a ocurrir pues, aseguró, la gente que se trasladó de la Loma de Guamúchil a la Loma de Bácum iba a dialogar.

Incluso las autoridades de la Loma de Bácum también señalan la participación de gente ajena a los pueblos yaquis, añadió “No podemos permitir que terceras personas quieran crear un clima de desestabilización, las autoridades indígenas quieren estabilidad y nosotros tenemos que dar las condiciones para que esto suceda”.

Sobre la posibilidad de que nuevamente líderes de los siete pueblos que apoyan el paso del gasoducto, intenten imponer a nuevas autoridades en Loma de Bácum, reiteró que el Gobierno del Estado estará atento que todo se realice de acuerdo con los usos y costumbres de la etnia y no se incurra en actos violentos.

En otros asuntos, luego de que hace unos días –en su reaparición en medios después de su salida de la dirigencia del PRI– Manlio Fabio Beltrones planteara la necesidad de que en 2018 debe haber gobiernos de coalición, en entrevista con el periódico La Jornada habla sobre su propuesta de la que el presidente Enrique Peña Nieto dijo no estar de acuerdo.

Explica que en caso de que en 2018 ningún candidato logre obtener al menos el 42 por ciento de los votos, ni mayoría en el Congreso de la Unión, el ganador estaría obligado a formar un gobierno de coalición con otras fuerzas políticas, pero bien, antier, a pregunta expresa de los medios, Peña Nieto dijo que un gobierno de coalición sería un gobierno ficticio.

“Ante la posibilidad de que llegue un gobierno con apoyos de menos de 30 por ciento, lo que nos obliga a plantear fórmulas para la nueva gobernabilidad que le dé legitimidad al sistema. Venimos de un proceso en el cual supuestamente la legitimidad nos iba a dar gobernabilidad. Ahora la gobernabilidad es la que va a traer la legitimidad. Esto, que parece un juego de palabras, no es un asunto menor”, indica Beltrones.

El también ex senador, ex diputado federal y ex gobernador de Sonora, precisa que en dado caso, el ganador deberá de registrar ante el Congreso un programa común de gobierno y una agenda legislativa y su gabinete tendría que ser aprobado por el Congreso, con excepción de los titulares de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública.

Subraya que “estamos ante un sistema político mexicano agotado que funcionaba para el partido hegemónico y que no ha cambiado, pese a las sucesivas reformas electorales con las que la clase política ha respondido a las crisis, una tras otra”, le dijo Manlio a la periodista Emma Islas.

Luego de señalar que existe una disminución evidente de la gobernabilidad, precisa que las razones de la ingobernabilidad no se encuentran solamente en los personajes que pueden estar al frente de las instituciones, sino que seguimos con un modelo político “del siglo pasado”. Abunda, “el problema es la gobernabilidad perdida, producto de la fragmentación y de los porcentajes que tienen los partidos en un sistema que se apoya en ellos”.

Gobernabilidad, eje principal: En otra entrevista, pero con La Jornada, Beltrones destaca que el eje principal de su propuesta es la gobernabilidad. “No hay que confundir los instrumentos con el objetivo. Así es como nos podríamos acercar a un cambio de fondo al sistema”.

“Es ratificar un régimen presidencial con un ingrediente parlamentario que es la formación de los gobiernos de coalición, pero a final de cuentas presidencial. El presidente seguiría teniendo la facultad de nombrar, con ratificación del Congreso, pero también de remover libremente”.

Como ejemplo, Beltrones cita el caso de Estados Unidos, donde “más de 400 altos cargos del gobierno son ratificados por el Senado lo que ha mejorado en mucho la administración de un país tan poderoso, porque no permite que se vuelva una administración de aprendices”.

Segunda vuelta directa, puerta falsa: Al hablar sobre la propuesta del PAN que busca una segunda vuelta electoral –dice– es una puerta falsa, se trata de perfeccionar el sistema de partidos para la gobernabilidad. “Algunos quieren encasillar el debate en segunda vuelta electoral o gobiernos de coalición”.

“Es una puerta falsa. Una segunda vuelta electoral directa a lo único que nos lleva es a disminuir nuestra pluralidad y participación. Nos llevaría casi a suscribir un compromiso con el bipartidismo o cuando mucho un tripartidismo”.

El ex líder priista considera que la segunda vuelta electoral directa, donde los dos candidatos más votados se miden nuevamente en las urnas, es “la última puerta para evitar una crisis política y gobiernos estables”. Su propuesta –aclara– es que “haya segunda vuelta pero con coaliciones electorales, de modo que en la boleta aparezcan los dos punteros y debajo de la fotografía de cada uno los partidos que los apoyen”.