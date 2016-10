Busca Secretario de Gobierno se restablezca dialogo entre comunidades Yaquis

Loma de Bácum, octubre 25 de 2016.- Buscando allanar el camino al diálogo y el entendimiento y con un llamado a no caer en provocaciones que buscan el divisionismo en la tribu Yaqui, el Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, visitó Loma de Guamuchil y Loma de Bácum, donde se reunió con autoridades tradicionales.

Los encuentros se realizaron en las guardias tradicionales con civilidad y respeto, y se refrendó el compromiso de solucionar los problemas internos y trabajar con voluntad y firmeza para recuperar la tranquilidad y la seguridad de las familias.

“Con esta visita estamos enviando un mensaje claro y firme de que este gobierno trabaja para todos y tiene la mejor voluntad de atender y dialogar con todas las voces”, destacó en Loma de Guamuchil, el Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa.

“No entendemos otra forma de comunicación más que haciéndolo aquí con las autoridades y a la vista de todos”, apuntó Pompa Corella en presencia de autoridades tradicionales de Loma de Guamuchil.

Fue claro al señalar que no permitirán que grupos ajenos vengan a provocar división y echar a perder todo lo que se ha ganado en dialogo y en apoyos en este primer año de la administración de la Gobernadora Claudia Pavlovich.

En Loma de Bácum, el Secretario de Gobierno refrendó el compromiso de diálogo pero también de investigar hasta sus últimas consecuencias los hechos violentos que derivaron en una persona fallecida, varios lesionados y vehículos quemados.

Junto con el titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Antonio Cruz y el Subsecretario de Asuntos Prioritarios, Carlos Morales Buelna, el Secretario de Gobierno, sostuvo que están en disposición para las reuniones que sean necesarias y juntos ir trabajando en recuperar la tranquilidad.

“Las veces que sea necesario dialogar aquí vamos a estar”, resaltó.

Dijo que los cuerpos de seguridad del Estado seguirán vigilando las comunidades Yaquis para garantizar la seguridad de las familias y de los niños y jóvenes que asisten a clases.

Martin Valencia, Secretario de Loma de Bácum, refrendó en nombre de la comunidad la confianza en las instituciones de gobierno y el interés por recuperar el diálogo.

“Refrendamos la confianza y el agradecimiento al gobierno por estar aquí en diálogo, que era lo que nosotros buscamos”, sostuvo el líder indígena.

Durante dos días, el Secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella, encabezó reuniones privadas y por separado con representantes de los 8 pueblos Yaquis, buscando encauzar el diálogo y ratificando el interés del gobierno estatal por escuchar y atender por igual a todas las voces.

“Tenemos que escuchar a todos los que están involucrados en la problemática que se está viviendo de esta división interna de la tribu Yaqui y no podíamos dejar de conocer las versiones”, comentó Pompa Corella.

El compromiso y la instrucción es el respeto a los usos y costumbres, pero también que no permitiremos que se den situaciones como las del viernes pasado, fue el mensaje del Secretario de Gobierno en sus reuniones de diálogo y conciliación.

En esta visita de dos días, el Secretario de gobierno estuvo al pendiente de las personas lesionadas y visitó a los familiares del joven fallecido para dar el pésame y comprometer el interés del Estado por esclarecer estos hechos.