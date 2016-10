¡Mienten y es falsa la unidad que pregonan en el PRI Sonora, afirman reconocidos priistas!

*¿Donde está la unidad con el “Borrego” Gándara, con Alfonso Elías, con Antonio Astiazaran, con Cano Velez?, entre otros

Por Jose “Pepe” Alvarado

Y miren lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fe y de muy buena fuente sin el deseo de jorobar en contra de nadie, ni mucho menos ayudar a otros pues finalmente casi todos los políticos son iguales, nomás llegan al poder y se hacen vivos y muchos hasta se olvidan de los amigos.

El día de hoy en esta humilde columna les vamos a comentar lo que realmente está pasando en el priismo sonorense, y esto sin el deseo de tirarle a nadie en específico ni de golpetear políticamente a su presidente estatal Gilberto Gutiérrez, pero la gran realidad es esta, en la reciente venida del presidente nacional del PRI de Sonora Enrique Ochoa Reza, le quisieron maquillar y venderle la idea de que en el PRI Sonora todo era una gran unidad sin descontentos y sin descalabros priistas en el estado, cuando es totalmente falso y miente quien haya manifestado al presidente nacional del PRI que en Sonora existía esa gran falsa realidad de unidad.

Y para muestra basta un botón, donde está la unidad priista que tanto pregonan los claudillistas que son ahora los dueños del poder en el estado y del PRI en Sonora, donde han visto ustedes amigos lectores y priistas de Sonora a nuestro senador priista Ernesto “El Borrego” Gándara en un acto acompañando a la gobernadora de Sonora, queremos saber dónde lo han visto, esa es la unidad que tanto pregona en el PRI Sonora, cuando “El Borrego” Gándara ya parece más senador de otro partido que del PRI.

Porque ni a las oficinas de su partido va, ni a los actos de la gobernadora va, mucho menos a los actos del PRI en general, así lo dejo demostrado la reciente visita del líder nacional del PRI en Sonora donde no vieron ustedes nunca junto a él al poderoso senador Ernesto “El Borrego” Gándara y a su gran equipo político, que queramos o no tiene el senador bien controlado en el estado, donde han visto ustedes al otro ex candidato del PRI a la gubernatura de Sonora , contendiente de Claudia en su momento al guaymense Antonio Astiazaran, otro reconocido político ex diputado federal , ex alcalde de Guaymas, ex diputado local , ex regidor , ex secretario particular de Armando López Nogales, un poderoso político sonorense con mucho equipo y con mucho colmillo que también ha sido alargado y despreciado con el actual gobierno de Sonora y el priismo que tampoco cuenta con él en el estado.

Y por si esto fuera poco donde esta también esa gran unidad de los claudillistas, con el otro ex candidato del PRI a la gubernatura de Sonora, el señor Jesús Alberto Cano Vélez, ex diputado federal, ex secretario de programación y presupuesto en el sexenio de Manlio Fabio Beltrones y actual funcionario federal del gobierno de la república, y así pudiéramos estar mencionando a reconocidos políticos que no han podido entrar en el actual gobierno claudillista de Sonora, como por ejemplo del expresidente del PRI, Alfonso Elías Serrano, ex candidato a la gubernatura de Sonora, ex senador de la república, otro que también fue alargado y despreciado por el actual régimen de estado.

Tampoco hemos visto a un Bulmaro Pacheco, a un Otto Claussen Iberri, a un Natanael “El Pitillo” Guerrero, y a muchos reconocidos priistas que se sienten despreciados por el actual gobierno de Sonora, con eso queda muy claro que no hay unidad priista en Sonora, es una gran falsedad, es una gran mentira y de eso ya está enterado el presidente nacional del PRI Enrique Ochoa Reza por que el día de su traslado a la Cd. de México hubo personas que le informaron realmente como está la situación en el PRI sonorense, ahí únicamente son apoyados los claudillistas y los que le dieron la contra en su momento de las campañas pasadas queramos o no, se ve muy clara la diferencia están fuera de la jugada y probablemente por todo el sexenio si es que no llega a ser el próximo presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, porque sería la única forma de que cambiaran las cosas en Sonora y si no al tiempo amigos lectores.