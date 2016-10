Yaquis podrían dar revés a construcción de gasoducto

CIUDAD OBREGÓN, SON.- De no contar con el apoyo del Gobierno del Estado, los yaquis podrían dar revés al paso del gasoducto por su territorio, aseguró Miguel Ángel Cota Tórtola, secretario de Loma de Guamúchil.

Luego del enfrentamiento del fin de semana entre habitantes de la Loma de Bácum y Guamúchil, que dejó como saldo un muerto, varios heridos y además de daños materiales en vehículos, que fueron incendiados por un grupo opositor al gasoducto.

“Estamos indignados, nos dejaron solos, aún con la presencia de las autoridades estatales y del Ejército, cuando hubo un muerto y personas lesionadas, lo cual no debió pasar y si no nos apoyan, el gasoducto no pasa”, señaló.

Indicó que como etnia han apoyado la construcción del gasoducto para lograr el desarrollo de la comunidad y que de acuerdo a sus usos y costumbres sí puede intervenir el Ejército y las autoridades policiacas debido a que se registró un asesinato.