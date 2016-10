Violencia política hacia las mujeres daña a las familias: Gobernadora Pavlovich

Hermosillo, Sonora, octubre 24 de 2016.- Ataques y denostaciones hacia las mujeres en el ámbito político dañan a las familias, y no aportan ideas en los procesos electorales, señaló la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Ello, en le presentación de la conferencia Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, impartida por la Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís Figueroa.

Ante diputados locales y federales, consejeros electorales y ciudadanos, la Gobernadora Pavlovich dijo haber sido víctima de violencia política, acciones que de las que el ciudadano duda al ver como lastiman a una persona por su apariencia física y no por cuestionar su trabajo.

“Yo fui una de aquellas que vivió esa violencia política que daña profundamente a nuestra familia, a nuestras hijas, y que finalmente no te dejan nada, yo creo que las bajezas y todo aquello que se ve en las campañas políticas donde lo único que te critican es que si eres gorda, que si eres flaca, que si tienes el cabello negro, que si te despides de una manera, yo creo que eso no es lo importante, lo importante es el trabajo que realiza uno a favor de la gente, lo que uno tiene dentro, las ideas, los pensamientos, los proyectos, y eso daña profundamente a la política en todos los sentidos”, comentó.

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano anunció además que ya 38 ayuntamientos aprobaron la reforma al artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, que promueve la paridad de género en las candidaturas a presidencias municipales en Sonora.

Reconoció a legisladores de todas las fracciones parlamentarias por sumarse a esta iniciativa, que se aprobó en abril pasado y que para poderse aplicar requería la aprobación de la mitad de los Cabildos de los municipios sonorenses.

“Quiero compartir una frase de Winston Churchill y que es muy conocida, el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, destacó la Gobernadora Pavlovich.

La Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Guadalupe Taddei Zavala, agradeció a la Gobernadora Claudia Pavlovich el interés mostrado por la equidad de género en todos los ámbitos de la sociedad.

“Se le hizo una invitación a la Gobernadora del Estado, conocedoras las partes convocantes del interés que la Gobernadora tiene en la igualdad de género, amablemente está con nosotros el día de hoy, y por eso nuestro reconocimiento a la Gobernadora”, comentó.

Estuvieron presentes la Vocal Ejecutiva de la Junta local del INE en Sonora, Olga Alicia Castro Ramírez; y la Coordinadora de la Red de Mujeres en Plural, Olga Aidé Flores Velázquez.