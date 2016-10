¡Poderes extraños le mueven el tapete a la gobernadora y se aprovechan de los Yaquis, así tipo No al Novillo!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hoy en esta humilde columna les vamos a contar algo que nos hicieron llegar de muy buena fuente, y ademas se lo transmitiremos tal y como nos llego desde la capital del país, todos sabemos que la señora gobernadora le ha puesto muchas ganas en su primer año de gobierno, a ganado muchas medallitas unas ganadas y otras auto ganadas, pero en fin así es la política cuando tienes el poder todo se puede.

Y muchos pues se vuelven puros elogios por así convenir a sus intereses, les decimos la verdad nosotros no tenemos compromisos con el estado, al menos en lo personal no le

merezco ni tan siquiera un vaso de agua al estado, menos a Elda Molina la supuesta jefa de prensa de Claudia que la verdad no se como ya que nunca ha sido pareja con los medios.

Pero en fin así es esto hay que darle para delante, nada es eterno en esta vida menos los puestos públicos, el asunto aquí es lo siguiente, vamos al grano esta corriendo como reguero de pólvora que ya alguien muy pesado en la ciudad de México ordeno empezar a moverle el tapete a Claudia para que sienta que en México el que todavía manda y es el gran jefe se llama Enrique Peña Nieto, y todavía quita y pone en el país así es que aguas.

Porque en Sonora poderes extraños y con mucho poder se pudieran aprovechar de los yaquis, como se han aprovechado ya muchos en su momento para llevara cada quien agua a su molino, pero ahora podrían dar las cosas un vuelco de 180 grados porque ya la “gober” no las tiene todas consigo, porque Osorio Chong, Ochoa Reza, Videgaray, Nuño entre otros saben que Claudia es “Beltronista”.

Y para ellos pues esta claro que no cuentan con ella para el 2018, y como dice el dicho “Divide y vencerás”, y eso pudiera pasar en Sonora en los próximos meses buscando siempre moverle el tapete al gobierno del estado para que Claudia la piense mejor.

Decimos esto como un buen comentario que nos hicieron llegar de una de las oficinas mas refrigeradas del gobierno de la república, lo transmitimos tal como es, sin compromisos con nadie, ni tampoco le estamos diciendo a Elda Molina que voltee, ella sabe lo que hace como jefa de prensa de la Gobernadora y sabe porque a unos medios nomas ayuda y a otros ni los saluda, así esto de la política, cosas vemos corazones no sabemos, y si no al tiempo amigos lectores.