¡Como de película Old West! Recuperan ganado robado y caballos en Bahía de Lobos

Germán Osuna Cruz/El Regional

San Ignacio Río Muerto.- Recuperan ganado y caballos en Bahía de Lobos después de una larga persecución, que se originó siguiendo las huellas que había dejado el ganado y los equinos durante el robo. Con una gran paciencia los vaqueros del rancho después del robo se fueron siguiendo a los cuatreros también a caballo, por mas de un día siguieron las huellas que habían dejado las 5 vacas y los 2 caballos a lo largo de más de 35 kilómetros, hasta que lograron darles alcance, dieron primero con las 5 vacas y luego con los 2 caballos.

El Director de Seguridad Pública de San Ignacio Río Muerto Jesus Ernesto Armenta Contreras afirmó que apoyaron a los vaqueros del rancho San Francisco y nos cuenta como montaron el operativo hasta dar con el ganado robado y asegura que los propios vaqueros del rancho fueron siguiendo las huellas que dejaron los ladrones hasta encontrar el ganado en las inmediaciones de Vicam por varios kilómetros, primero las vacas y enseguida recuperaron los caballos que estaban amarrados a unos Mezquites.

Afirma el comandante que los delincuentes al ver que los iban alcanzando por el monte, decidieron mejor huir, aunque no pudieron detener a nadie se logró recuperar las vacas y los caballos robados. Los Dueños del rancho decidieron no poner denuncia, debido a que desconocen quienes son las personas que realizaron el hurto y ya no quieren tener problemas con nadie.