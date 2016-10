Yaquis arrebata serie a Naranjeros

Christian Villanueva pegó dos estacazos y produjo cuatro carreras para que los Yaquis de Ciudad Obregón doblegaran 5-4 a los Naranjeros de Hermosillo, con lo cual también se hicieron de la serie disputada en el Estadio Sonora.

A pesar del descalabro, los dirigidos por Lorenzo Bundy permanecieron en la cima del standing de la Liga Mexicana del Pacífico, aunque ya no de manera solitaria.

Villanueva bateó su primer cuadrangular en la tercera entrada para poner adelante a los visitantes, pero el conjunto de casa les dio la vuelta en la parte baja con un tablazo de Efrén Navarro que se trajo a Jorge Flores.

Los locales ampliaron su ventaja a 4-1 en la cuarta baja, cuando Flores conectó un doblete que impulsó al plato a Arturo Rodríguez y a Carlos Gastelum.

Después de haber cumplido con seis buenos inings de labor, Casey Coleman dejó el montículo en la séptima alta y pasó la estafeta a Luis Fernando Miranda.

El relevista no contó con buena suerte en su salida al convertirse en una víctima más de Villanueva, quien le puso una bola del otro lado de la barda remolcando a Justin Greene.

“La Tribu” empató las cosas en la octava alta gracias a un sencillo de Carlos Valencia que remolcó a Matt Juengel, aunque fue en el noveno rollo cuando estos decidieron el juego a su favor.

La quinta anotación no pudo ser producida por nadie más que Villanueva, quien con una línea al jardín izquierda le permitió llegar a la registradora a Greene desde la intermedia.

El triunfo fue para el relevista Carlos Fisher (1-0) lanzando un tercio de entrada, el salvamento lo obtuvo Ryan Kelly (3) y la derrota fue para el cerrador Paul Sewald (0-1).