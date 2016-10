La construcción del Gasoducto deja cinco heridos y un muerto en Loma de Bacum

* Además varios vehículos incendiados, ante lo cual las autoridades tradicionales de la etnia Yaqui culpan a Gobierno, por no respetar los usos y costumbres, dejando una división entre los ocho pueblos, con estos lamentables hechos.

Eduardo Flores-El Regional

La falta de oficio político del secretario de gobierno del estado, Miguel Ángel Pompa Corella, está más claro que el agua. No supo mediar con el Gobernador de Loma de Bacum y ello ocasionó el enfrentamiento entre los ocho pueblos yaquis dejando como resultado un enfrentamiento, el cual arrojó cinco heridos, un muerto y varios vehículos incendiados.

Adolfo Gracia Morales, dijo que fue un problema interno entre las autoridades de la etnia yaqui. Pero no debe olvidar el titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, que en Sonora tenemos autoridades que deben intervenir en la mesa del dialogo para evitar este tipo de incidentes, pero, haber rechazado las demandas del Gobernador de Loma de Bacum, dejó mucho de qué hablar.

Carlos Daniel Fernández Guevara, gerente de asuntos externos del “Gasoducto Sonora”, por parte de la empresa IEnova, en declaraciones recientes, había dicho que existía optimismo alrededor de la obra, la cual estaba prevista para ser terminada en diciembre próximo y que ya se tenían los acuerdos y permisos para construir en la región Yaqui, luego de meses de ardua negociación, cosa que resultó falso, pues el enfrentamiento dejó cinco heridos, un muerto y varios vehículos incendiados.

El proceso de construcción de la red para distribución del gas natural en Sonora, podría ser detenido hasta que las autoridades de la federación, Estado y Municipios, deslinden responsabilidades sobre estos lamentables hechos que ya se conocen en el extranjero y a nivel nacional, pues no debemos olvidar que hay reservaciones indias Yaquis en EEUU, y estos a su vez quedran un informe detallado de quien o quienes intervinieron para dividir a los ocho pueblos yaquis.

No se descarta que nuestra Gobernadora del Estado, Lic. Claudia Pavlovich Arrellano tome al toro por los cuernos. De alguna manera intervendrá para dar certeza a los inversionistas que están interesados en participar en su proyecto de gobierno, pero, primeramente atenderá este conflicto con mano firme contra quien resulte responsable por su falta de capacidad para mediar un asunto tan fácil y sencillo, el cual no supieron mediar y dejando como resultado estos lamentables hechos que ponen a Sonora en una posición muy incomoda a la vista de todos.

Por último, es importante informar que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, ya iniciaron con las investigaciones para deslindar responsabilidades de estos lamentables hechos que dejaron marcada una historia en este mes de octubre del 2016 entre los ocho pueblos indígenas de la Etnia Yaqui.