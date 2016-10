Natalia Rivera la súper secretaria del gobierno estatal en Sonora de Claudia Pavlovich

* Natalia la mujer más inteligente y catalogada la mejor servidora del gobierno de Claudia Pavlovich después de su jefa.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Y miren amigos lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fe y de muy buena fuente, sin el deseo de jorobar en contra de nadie ni mucho menos ayudar a otros, pues finalmente casi todos los políticos son iguales cuando llegan al poder se hacen vivos y muchos hasta se olvidan de los amigos.

El día de hoy en esta humilde columna nos vamos a referir a la jefa de oficina de la señora gobernadora Claudia Pavlovich en el estado de Sonora.

Específicamente nos referimos a la licenciada Natalia Rivera, ex regidora del PRI en la capital del estado, ex secretaria general del PRI en Sonora, y ex diputada local electa en las elecciones pasadas como diputada propietaria que renuncio a su cargo para tomar la jefatura de la oficina de la gobernadora en Sonora, así mismo dejando a su suplente Kiki Díaz Brown Ojeda en la diputación local en el congreso del estado de Sonora.

La tremenda jefa de la oficina de la gobernadora Natalia Rivera, hoy a un año de que la gobernadora tomara posesión en Sonora es reconocida como la súper secretaria del gabinete en virtud de ser la señora más poderosa en el estado después de Claudia Pavlovich, y lo decimos así precisamente porque todos los secretarios de estado en Sonora como el licenciado Pompa Corella, como el licenciado Ernesto de Lucas Hopkins, como el Dr. Gilberto Ungson Beltrán, como el mismo procurador general de justicia y así mismo todos los secretarios de estado del gabinete de Claudia legal y ampliado, han manifestado en los cafecitos políticos que la licenciada Natalia Rivera es una de las políticas más fuertes que han sabido llegar el barco por buen rumbo.

Y no solo eso es que además de tanto poder que ostenta hasta la fecha no se le ha subido, ha sabido tener los pies firmes en la tierra y les ha demostrado a todo el gabinete su gran compañerismo, su gran lealtad y lo mejor el respeto hacia todos ellos por todo ello hasta el primer informe de la señora gobernadora del pasado 13 de octubre ha sido catalogada como la mujer más fuerte del gabinete, más conciliadora, que sabe llegarle al pueblo, que sabe cuidarle la espalda a la gobernadora, y que sabe conciliar acuerdos convenientes para muchas partes como partidos políticos, como líderes políticos, comunidades indígenas y en si toda la sociedad de Sonora, la gran mayoría está contenta con la jefa de oficina de la gobernadora por su gran proceder, por su gran carisma y por su gran manera de arreglar las cosas siempre pensando en el bienestar de los habitantes de Sonora y por supuesto por los que forman parte del gobierno del estado.

Por todo ello ha sido catalogada y nombrada la mujer más inteligente y buena servidora pública del gabinete de Claudia Pavlovich en su primer año de gobierno, y si no al tiempo amigos lectores.