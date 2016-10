Instala Gobernadora Pavlovich Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana

Hermosillo, Sonora, octubre 19 de 2016.- En Sonora se seguirá trabajando en lo que es primero y representa una prioridad para las familias en el estado, aseguró la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al inaugurar la remodelación y equipamiento del Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, en el cual se brindará atención a los niños menores de 5 años en la entidad.

La Gobernadora Pavlovich agregó que gestionó ante la federación la instalación de este centro, en el cual contó con el apoyo de funcionarios del programa PROSPERA para desarrollar instalaciones únicas a nivel nacional.

“Aquí es un lugar donde se puede detectar a tiempo y atender a tiempo los problemas que nuestros hijos pueden tener, de todo tipo; como bien me decían ahorita, la prueba del tamiz, desde el foco verde hasta el foco rojo es atendido aquí en este centro que me decían y me siento orgullosa que es el único a nivel nacional”, comentó.

El director general del programa PROSPERA, Daniel Aceves Villagrán, reconoció a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano por el respaldo al sistema de Salud en la entidad desde que inició su administración y que se ha convertido en un ejemplo en todo el país.

“Yo quiero dedicar estas primeras palabras para agradecer y reconocer a la Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, Claudia Pavlovich, el impulso que refrenda día con día con el tema de la salud en su estado y que se vuelve un ejemplo a nivel nacional”, expresó.

El Secretario de Salud, Gilberto Ungson Beltrán, explicó que en el Centro Regional de Desarrollo Infantil de Estimulación Temprana se atenderán a niños desde recién nacidos hasta los doce años con once meses para que cuenten con un espacio digno para su desarrollo.

“Lo que hoy tendremos, a partir de esta inauguración, será un espacio más que nos permita atender de mejor manera a los niños de 0 a 4 años y continuar con lo que ellos necesitan a partir del quinto y hasta los doce años con once meses, la estimulación temprana de nuestros niños para darles un espacio de desarrollo mejor y un futuro mejor”, señaló.

Luego de que se realizara una inversión superior a los 6 millones de pesos para la remodelación de instalaciones y equipamiento, ahora este centro es regional y cuenta con mayor capacidad para atender a niños con necesidades de salud a temprana edad.

Como beneficiada, la señora Francisca Margarita Moreno Castillo agradeció a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano por la instalación de este centro, ya que su hijo, al igual que el de muchas madres de Sonora, ha recibido los múltiples beneficios que le ayudaron a la mejora del lenguaje.

“Para mí es muy agradable poder usar este micrófono para agradecerle el apoyo que nos brinda este centro, ya que mi hijo ha mejorado su lenguaje, el servicio que hemos recibido es de buena calidad, y sé que yo al igual que miles de usuarios estamos muy agradecidos y le pedimos que sigan apoyando este tipo de servicios de salud, señora Gobernadora, muchas gracias, porque sé que usted sabe lo que se siente cuando nuestros hijos han mejorado alguna enfermedad”, dijo.

En este evento estuvieron presentes el director general de seguimiento de la Coordinación Nacional de Prospera, Jaime Gutiérrez Casas, el director general del régimen estatal de Protección Social en Salud, Luis Fernando Monroy Araux, el Secretario de Desarrollo Social, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, y el director de Salud Mental de la Secretaría de Salud Pública, Félix Higuera.

Datos

Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana

Inversión en equipamiento y suministros: 5 millones 138 mil pesos

-Dos vehículos para estimulación temprana en área urbana y rural

-Audiómetro/Impedanciómetro

-Cabina Sonoamortiguada

-Mobiliario

-Equipo de cómputo

-Unidad de EEG

Para el mantenimiento del inmueble se invirtieron: 1 millón 462 mil pesos

-Construcción de dos consultorios para área médica

-Adecuación de dos consultorios para área de psicología

-Adecuación del gimnasio de estimulación temprana -Mantenimiento general dentro y fuera del edificio

Inversión de la Comisión Nacional de Protección Social en la salud para la atención del desarrollo infantil de los niños menores de 5 años en Sonora: 8 millones 300 mil pesos.