Llama Gobernadora Pavlovich a prevenir el cáncer de mama

Hermosillo, Sonora, octubre 19 del 2016.- Tenemos que hacer lo que nos toca y es autoexplorarnos y cuidarnos, expresó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al iniciar la campaña anual “Sembrando Conciencias”, por un Sonora libre de cáncer de mama, organizado por Grupo Reto Hermosillo A.C.

Además por la conmemoración del día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, la Gobernadora Claudia Pavlovich, entregó a hospitales de Guaymas, Moctezuma y Hermosillo, un aparato de mastografía a cada uno.

La Gobernadora Pavlovich, invitó a las mujeres a cuidarse y quererse. Al ser hija de una mujer sobreviviente de cáncer de mama, dijo, la familia lo sufre mucho, por lo que destacó la importancia de la detección a tiempo de esta enfermedad.

“Quiero decirles que lo más importante es que nos valoremos, nos atendamos y nos autoexploremos. Definitivamente en Sonora tenemos un problema serio, estamos en los 10 primeros lugares. Muere una mujer cada tercer día, y eso no lo vamos a poder evitar, si no hacemos nuestro trabajo que es la detección a tiempo”, expresó.

Por su parte Alma Irene Salazar, Presidenta de Grupo Reto Hermosillo, A.C., recordó que esa agrupación nació hace ya casi 17 años en el Centro Estatal Oncología, a raíz de las necesidades que presentaban las pacientes, y que a nivel nacional fue el primer grupo de apoyo a pacientes de cáncer de mama y ya tiene presencia en 28 estados de la República.

Agradeció a la Gobernadora Claudia Pavlovich por el programa Sonorenses de 100, pues con ello los conocimientos adquiridos en Washington Center, los pudo impartir en seminarios en el país y ahora es Coordinadora Nacional de Capacitación.

Patricia Mada, sobreviviente de cáncer por más de 30 años, pidió a las mujeres que además de autoexplorarse, que es la clave para poder detectar a tiempo esta enfermedad, pasen el mensaje a las hijas, hermanas, amigas y vecinas, para que cada vez sean menos las victimas de cáncer de mama, que si se detecta a tiempo es la diferencia entre vida o muerte.

La Gobernadora Claudia Pavlovich, recordó que la mujer es el pilar de la familia, y que si no se cuida, no se puede evitar que se detecte a tiempo una enfermedad tan mortal, por lo que reiteró el llamado a cuidarse y autoexplorarse para evitar a tiempo el cáncer de mama.

“Siempre tenemos que estar alegres, fuertes, valientes, por eso vamos a sembrar a esta mujer de madera, una fortaleza como somos las mujeres, capaces de enfrentar cualquier reto, cualquier situación que se nos ponga enfrente; así que las invito a cuidarse, a valorarse y a quererse y a dar la pelea cuando la tengamos que dar”, exhortó.

Tendrán mastógrafos en hospitales

En el evento “Unidos con Prospera Logramos Más”, Primer Encuentro con Auxiliares de Salud de todo el estado, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, entregó tres aparatos para realizar mamografías.

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, entregó por medio del Director General de Servicios de Salud a la Comunidad, Raymundo López Vucovich, tres aparatos de mastografía a los Hospitales Generales de Guaymas y Moctezuma, así como el Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud, (CAAPS), en Hermosillo.

“Me siento muy contenta de lo que hoy se está logrando, de estas tres entregas de mastógrafos importantísimos a lugares donde nunca habían tenido como Moctezuma, Guaymas y aquí Hermosillo, donde las mastografías tienen una gran demanda.

Hoy este día que se celebra el día internacional contra el cáncer de mama, estos mastógrafos pueden salvar una vida, pero hay que capacitarnos e informar a las mujeres en la autoexploración y que deben estar siempre atentas a sí mismas” dijo.

Además, felicitó a los hombres y mujeres, que con su labor trabajan para prevenir y detectar oportunamente el cáncer de mama en la sociedad sonorense y los alentó para seguir capacitándose y dando los servicios sobre todo en los lugares más alejados.

Por su parte el Secretario de Salud del Estado de Sonora, Gilberto Ungson Beltrán, dijo que en esta entrega de mastógrafos se invirtieron nueve millones de pesos y explicó que en el caso del mastógrafo que se entrega al CAAPS, se unirá a otros tres aparatos que atienden a mujeres de diferentes partes de Sonora.

Durante los eventos estuvieron presentes el Secretario de Desarrollo Social del Estado de Sonora, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh; Director General del Régimen Social de Salud, Luis Fernando Monroy Araux; Daniel Aceves Villagrán, Director Nacional de PROSPERA y el Alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.

Además José Loustaunau Cadena, Director Médico del Centro Estatal de Oncología y Martha Antúnez de Acosta, Presidenta de DIF Hermosillo; la Auxiliar de Salud de “El Centenario”, Gerónima Sombra Romero y la Diputada Kitty Gutiérrez Mazon.