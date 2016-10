Marchan cajemenses por la vida

En el marco del día mundial de la lucha contra el cáncer de mama y con el objetivo de promover la cultura de prevención, la Presidenta del Sistema DIF Cajeme, Ena Olea de Félix encabezó la “Gran Caminata por la Vida” junto a cientos de ciudadanos, representantes de empresas y asociaciones civiles, funcionarios municipales y estatales.

Vestidos de color rosa y blanco, marcharon representantes de organizaciones civiles como Agrupación George Papanicolaou, Fundación Estoy Contigo, Hospital San José y también se contó con alumnos de algunas instituciones educativas, además de funcionarios municipales, regidores, de la Jurisdicción Sanitaria IV, y cajemenses que decidieron sumarse.

También participó en la Gran Caminata por la Vida, el tigre Chacho, en representación del Club de Béisbol Yaquis de Obregón.

Al concluir la marcha frente a palacio municipal, donde el contingente fue recibido por el alcalde Faustino Félix Chávez, la primera dama llamó a las mujeres a promover una cultura de la prevención. “Con esta marcha, con esta campaña contra el cáncer de mama, nos interesa que vean que pueden salir adelante, que vean que un cáncer detectado a tiempo es curable. Gracias a todos por caminar por la vida hoy, por todas esas mujeres que están peleando contra el cáncer de mama, que están luchando con todas sus fuerzas por salir adelante”.

La primera dama invitó a todas las mujeres a autoexplorarse, a ir al médico y realizarse la mamografía una vez al año. “La mujer que sufre cáncer de mama no sólo sufre ella, lo sufren sus hijos, lo sufre su hogar, así que estoy segura que todas tenemos alguien por quien vivir”.

Expresó que su esposo, el alcalde Faustino Félix Chávez, es un gran impulsor de esta campaña, por recuerdo a su mamá, quien era una activa e incansable voluntaria de la Agrupación George Papanicolaou.

Paloma Román, de Hospital San José, agradeció la participación de todo el contingente que marchó en la caminata. Por su parte la oncóloga Laura Pérez Michel, manifestó que el cáncer de mama no es mortal, pero para ello el diagnóstico temprano es vital.

Lupita Gloria Escamilla de Gutiérrez, al dar testimonio de su victoria frente a este mal, dijo que el diagnóstico de cáncer de mama no es una sentencia de muerte y reveló que en el 2006 se le diagnosticó cáncer, y gracias a los estudios oportunos y a la decisión del los médicos pudo salir adelante.

Para finalizar se contó con el grupo de teatro Independiente Punto Tres de Rafael Evans, que presento una obra de teatro con tema alusivo al cáncer.