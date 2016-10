¡Padrés no es responsable de lo que se le acusa pues aún no ha sido juzgado ni sentenciado, afirma el jurista López Vucovich!

* En el caso “Padrés” no se da y no aplica el encubrimiento, por que no ha sido sentenciado por ninguna autoridad judicial.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Y miren amigos lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fe y de muy buena fuente, y sin el deseo de jorobar en contra de nadie ni ayudar a otros pues finalmente los políticos casi todos son iguales, nomás llegan al poder se hacen vivos y muchos se olvidan hasta de los amigos.

Hoy, en esta humilde columna les vamos a comentar algo que está sucediendo a nivel nacional y más en el estado de Sonora, y lo hacemos libremente pensando siempre en la libertad de expresión y escribiendo estas palabras sin ningún compromiso con nadie de ninguna índole.

Es muy claro y notorio lo que está sucediendo con el caso “Padrés” a nivel nacional, ya que Guillermo Padrés está siendo ayudado inclusive a librar sus culpas por los mismos priistas tanto nacionales como estatales, sentimos más que nada que en el caso “Padrés” ha habido un gran linchamiento mediático, sin descartar que pudiera haber problemas legales que en su momento lo llevaran a la cárcel al ex gobernador panista de Sonora Guillermo Padres Elías.

Pero es tanta la gran controversia que existe en este caso que muchos ya se ríen de este asunto y presienten que hay muchas figuras políticas de por medio que pudieran estar incluidas en ayudar a Padrés porque no quieren salir manchados más delante, por ejemplo: el reconocido abogado jurista del PRI Oscar López Vucovich, dice tajantemente y con la ley en la mano a la opinión pública que Padrés no es responsable de lo que se le acusa porque no ha sido juzgado ni sentenciado por ninguna autoridad competente, en este caso un juez federal, y con esas declaraciones tan firmes y legales del reconocido jurista priista, pues muchos sonorenses pudieran estar confirmando la gran sospecha de que era más mediático el asunto que legal.

Porque inclusive el mismo presidente nacional del PRI acaba de declarar que hubo encubrimiento del presidente nacional del PAN Ricardo Anaya al tener a Padrés en su oficina y no denunciarlo cuando sabía que había una orden de aprensión en contra del ex gobernador de Sonora, pero ahora sale el priista López Vucovich diciendo que no se da el encubrimiento porque no ha sido sentenciado, ¿Entonces a que estamos jugando ante la opinión pública?, unos dicen que si es culpable, otros dicen que no, que sigue siendo promesa de campaña política que no se ha cumplido el asunto es que el día de antier el también reconocido jurista panista y ex procurador general de la republica Antonio Lozano Gracia dijo ante el reconocido periodista Ciro Gómez Leyva y recalco varias veces que Guillermo Padrés era inocente y que en los próximos días lo iba comprobar con un amparo directo que promovió contra la orden de aprehensión porque en México nadie puede ser juzgado por el mismo delito y en este caso Padrés ya había declarado, ya había aportado las pruebas suficientes sobre la orden de aprehensión que le giraron y ya era cosa del pasado.

El asunto aquí se torna más grave ante la opinión publica porque la gran verdad hay mucha gente que ya no cree en lo que está pasando con Guillermo Padrés, unos dicen que es culpable, otros dicen que no es culpable, que es un linchamiento mediático, y ahora nos estamos dando cuenta que muchos priistas hasta están defendiendo a Padrés y a su partido, por todo ello hay muchos sonorenses que ya no creen, hasta no ver que realmente este detenido el ex gobernador panista de Sonora, o en su caso que lo presenten ante la autoridad competente para que se defienda y le den la oportunidad en un debido juicio imparcial sin politiquería cochina, ni venganza política, eso es lo que quieren los sonorenses para Guillermo Padrés, si es culpable que pague, y si no es culpable pues pobre ex gobernador, ya déjenlo vivir feliz finalmente todos los políticos son iguales, y si no al tiempo amigos lectores.