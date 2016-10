“Encubrimiento” del PAN a Padrés no aplica: López Vucovich

* Padrés no es responsable de lo que se le acusa, aún no ha sido juzgado ni sentenciado

Contrario a lo que sostiene Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, en el sentido de que el líder del PAN “encubrió” al ex gobernador Guillermo Padres al recibirlo en las oficinas del CEN el pasado martes 27 de septiembre, el reconocido abogado sonorense Óscar López Vucovich externó su desacuerdo.

En entrevista telefónica, expuso que para encubrir a alguien es necesario que a este primero se le dicte sentencia, pero mientras eso no suceda como en el caso de Padres Elías este sólo es un presunto responsable, independientemente de que sea considerado un prófugo de la justicia, por lo que el término de “encubrimiento” no aplica en este caso en particular.

Agregó que el hecho de que el cananense se hubiera reunido con la cúpula panista ese día no significa que lo estuvieran encubriendo, porque para empezar ellos los funcionarios partidistas no tenían por qué estar enterados de la orden de aprehensión obsequiada por un juez federal desde el 23 del mes pasado en contra de Padres, porque se supone que ese tipo de diligencias son secretas.

Además esa orden de aprehensión fue dada a conocer por la prensa hasta el 29 de septiembre, cosa que tampoco debería suceder.

“En primer lugar, suponiendo que el presidente nacional haya recibido a Guillermo Padres el pasado 27 de septiembre en sus oficinas, y de que hubiera salido la orden de aprehensión ese día eso no significa necesariamente que la conozcan los panistas”, explicó, “no por el hecho de que salga la orden de aprehensión en esa fecha ya todo mundo está obligado a conocerla, de hecho las órdenes de aprehensión salen en secreto, o deberían salir en secreto”.

El continuo reclamo del priista Enrique Ochoa contra Anaya tiene que ver con la versión de un columnista nacional que aseguró que Anaya al recibir a Padrés el martes 27 de septiembre, tal como el queretano lo dejó entrever en un debate sostenido con sus homólogos del PRI y PRD, el panista confesaba el delito de encubrimiento estipulado en el artículo 400 del Código Penal Federal, que a la letra menciona en una de sus fracciones que esta transgresión a la ley siempre y cuando se “Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los sujetos, objetos o instrumentos del mismo o impida se averigüe”.

Y, a la fecha, el ex gobernador de Sonora aún no es responsable del o los delitos de los que se le acusa, pues aún no ha sido juzgado ni sentenciado por ninguna autoridad judicial. Tomado de Dossierpolitico.