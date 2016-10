Interpol no ha pedido apoyo al estado por caso Padrés

La Interpol no ha solicitado apoyo al gobierno de Sonora para localizar al ex gobernador Guillermo Padrés, a quien el pasado viernes se le emitió una ficha roja por parte de la Organización Internacional de la Policía Criminal.

La gobernadora Claudia Pavlovich señaló que se están siguiendo los procedimientos legales y la ficha roja se emitió para 190 países, desde el 3 de octubre. No obstante, “ya nos habían requerido otras cosas por parte de la PGR”. El pasado 20 de junio, la mandataria sonorense hizo un llamado a la Procuraduría General de la República, para que se concluyan las investigaciones de corrupción en contra de Guillermo Padrés y los servidores públicos que dejaron sin recursos económicos a los sonorenses.

De acuerdo con la Contraloría General del Estado, el ex gobernador y sus funcionarios habrían provocado un quebranto patrimonial por alrededor de 30 mil millones de pesos. Es investigado y tiene orden de aprehensión por la PGR por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, derivado de unos supuestos sobornos de un contratista del gobierno de Sonora.

El pasado 29 de septiembre, la PGR obtuvo del titular del Juzgado Décimo Segundo en Proceso Penales Federales una orden de aprehensión en su contra. David Galván Cázares, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora, dijo que acatan y respetan la decisión de la Comisión Anticorrupción del CEN de suspender los derechos partidarios al ex gobernador, pero, le pide que acuda a defenderse. Tomado de El Universal.