Entregan Alcalde FFC y FESAC balones indestructibles

Eduardo Flores-El Regional

Con la idea de promover la práctica del deporte y reducir los índices delictivos entre la niñez y juventud de Cajeme, el Alcalde Faustino Félix Chávez y Francisco Fernández Jaramillo, presidente de la Fundación del Empresariado Sonorense (FESAC) hicieron entrega de balones prácticamente indestructibles, a 116 equipos de 128 escuelas del municipio.

El Presidente Municipal indicó que la entrega de los balones se da por una iniciativa y gestión de la FESAC ante la corporación One World Futbol Project, que busca lograr un impacto significativo al llevar la alegría del futbol a la juventud en todo el mundo, por lo que agradeció a Francisco Fernández por el apoyo para el deporte y la juventud cajemense.

“Este es un esfuerzo muy grande; es una iniciativa que surge de esta organización One World Futbol Project, que busca que todos los niños tengan oportunidad de desarrollarse en el deporte. Como ustedes saben, los balones se raspan, ponchan y duran muy poco cuando se les usa bien, estos balones se tiene la intención de que duren más”, afirmó Félix Chávez.

A los beneficiarios de los balones los exhortó a cuidarlos para que les duren muchos años. “Nosotros vamos a seguir trabajando con organizaciones como FESAC y la iniciativa privada, con la sociedad civil organizada, con el propósito de que ellos puedan realizar el trabajo que vienen haciendo y así nos ayuden a que tengamos una mejor sociedad, una mejor comunidad para vivir; a ustedes lo único que les voy a pedir es que le echen muchas ganas a sus estudios, que le echen muchas ganas al futbol, que le echen muchas ganas al deporte y se diviertan mucho”, mencionó.

Francisco Fernández Jaramillo hizo saber que FESAC es una fundación que busca el bien común y se asocia con instituciones locales, nacionales e internacionales y hoy con One World Futbol Project se logró juntar cinco mil balones para el estado de Sonora, de los cuales el capítulo Ciudad Obregón tiene mil 200, para repartirlos entre equipos de los municipios de Cajeme y Álamos principalmente.

Agradeció a las dependencias municipales que colaboran en la logística para la entrega de los balones.

En representación de los beneficiados con el programa, Luis Rodríguez Sánchez, supervisor de educación física de la Liga de Futbol zona escolar 16, agradeció al Presidente Municipal y a la FESAC por la dotación, que ayudará a que los niños continúen sus actividades deportivas sin riesgo de ponchaduras o roturas de los balones.

Presentes estuvieron funcionarios y regidores.