¡Perderá el PRI la gubernatura en el estado de México, más de 4 millones de católicos votaran en contra!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Y miren amigos lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fe y de muy buena fuente, y sin el deseo de jorobar en contra de nadie y mucho menos ayudar a otros, pues finalmente casi todos los políticos son iguales, nomás llegan al poder se hacen vivos y muchos se olvidan hasta de los amigos.

Lo que hoy les vamos a comentar es algo que sin temor a equivocarnos se los vamos a decir de muy buena fe y de muy buena fuente, nos llegan informes muy fidedignos a esta humilde columna en el sentido que esta por suceder una gran bomba política en el estado de México en las próximas elecciones del año que entra 2017, donde sin duda se hará al elegir al nuevo gobernador del estado más importante de la república mexicana referente a los votos ya que el estado de México es el que más millones de votos tiene para la elección presidencial del 2018 .

Y lo decimos así que si el PRI pierde la gubernatura en el 2017 en el estado de México den lo por un hecho que perderá la próxima presidencia de la republica el PRI en el 2018, por todo ello nos atrevemos a decirles por lo poco que estamos enterados que tan enterada puede estar esta columnita de lo que está sucediendo en el estado de México, PUES LES DIREMOS ALGO DE BUENA FE, ACUERDENSE QUE A VECES HAY UN DICHO QUE DICE “DEL MATORRO MAS CHICO SALE EL CONEJO MAS GRANDE”, POR TODO ELLO NOS ATREVEMOS A DECIRLES QUE TENEMOS CONOCIMIENTO PLENO DE QUE MAS DE 4 MILLONES DE FELIGRESES CATOLICOS DEL ESTADO DE MEXICO QUE SIEMPRE HAN VOTADO POR EL PRI, EN LAS PROXIMAS ELECCIONES VOTARAN EN CONTRA DEL PRI SIMPLE Y SENCILLAMENTE PORQUE LA IGLESIA NO ESTA DE ACUERDO CON LA NUEVA LEY DE LAS REFORMAS DE LA UNION GAY.

ES MAS, YA EN EL ESTADO DE MEXICO SE ESTAN FORMANDO GRANDES CORRIENTES DE CATOLICOS Y PASANDOSE LA VOZ UNOS CON OTROS Y AL PARECER ESO ESTA SUCEDIENDO AFUERA DE LAS IGLESIAS DESPUES DE MISA, DONDE LOS CATOLICOS COMENTAN QUE YA NO VOTARAN POR EL PRI EN EL 2017, QUE INCLUSIVE ESTAN DISPUESTOS A VOTAR EN CONTRA GANE QUIEN GANE NOMAS QUE NO GANE EL PRI, POR TODO ELLO EL PRI Y SU GRAN EQUIPO DE BATALLA POLITICA QUE TRAEN AHORITA ESTAN IMPLEMENTANDO UN GRAN OPERATIVO POLITICO EN EL ESTADO DE MEXICO APOYADOS AL PARECER POR EL ACTUAL SECRETARIO DE LA SEDESOL LUIS ENRIQUE MIRANDA.

DE HECHO YA MUCHOS PARTIDOS POLITICOS PEGARON EL GRITO EN EL CIELO Y LE ESTAN PIDIENDO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA QUE PARE LA SEDESOL ESA GRAN CAMPAÑA DE ENTREGA DE DESPENSAS ENTRE OTROS EN EL ESTADO DE MEXICO A FAVOR DEL PRI, DE ESA FORMA EL PRI SE ESTA PONIENDO EL HUARACHE ANTES DE ESPINARSE, PORQUE SABEN LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES Y LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PERFECTAMENTE BIEN QUE EL ESTADO DE MEXICO SE PUEDA PERDER EN LAS PROXIMAS ELECCIONES, Y QUE SERIA UN GOLPE MUY DURO PARA EL PRI YA QUE PRACTICAMENTE LE ESTARIAN ENTREGANDO EN EL 2018 EL PALACIO NACIONAL A LOPEZ OBRADOR DE MORENA O A MARGARITA ZAVALA DEL PAN QUE SON LOS QUE FIGURAN MAS FUERTES AHORITA A NIVEL NACIONAL PARA SER LOS PROXIMOS PRESIDENTES DE LA REPUBLICA, Y SI NO AL TIEMPO AMIGOS LECTORES.