Politica Regional

Mientras autoridades de los ocho pueblos yaqui y la tropa yoreme supervisaban ayer los trabajos de introducción del gasoducto sobre el desolado territorio de la Loma de Bacum cercano a la Carretera Internacional, el grupo opositor a tan importante y estratégica obra se vino ayer a Obregón para solicitar al Juzgado de Distrito que la obra se pare, sin importarles el grave daño a la economía de Cajeme…

Así es, con el fin de solicitar que se respete la suspensión provisional de las obras del gasoducto en el territorio de la Loma de Bácum, miembros de la etnia yaqui acudieron al Juzgado VII de Distrito, cuya juez María del Rosario Alcántar los recibió, atendió y les dijo que la petición la hagan por escrito, trabajos que sobre el lugar se reanudaron hace cuatro días.

Ayer a media mañana, trabajadores de la constructora encargada de la obra abrieron la brecha que tendrá varios kilómetros de longitud por donde pasará la tubería, esperando concluirla en un mes, trabajos que son supervisados y protegidos por los integrantes de los ocho pueblos yaquis, quienes reiteraron que la obra llevará progreso no solo a Obregón, sino toda la región.

Sin embargo, Martín Valencia, secretario de la autoridad tradicional en ese pueblo indígena de la Loma de Bacum, habló a nombre de los opositores al gasoducto y manifestó su preocupación por la continuación de la obra a cargo de la empresa constructora a pesar del amparo provisional concedido en contra, sin embargo, no todos los yaquis de ese poblado están en contra del gasoducto

Valencia reiteró que los opositores al gasoducto seguirán insistiendo por la vía legal para que se respete la decisión de la etnia de no permitir que el gasoducto pase por su comunidad, advirtiendo que harán todo lo que sea necesario para impedir que la empresa siga construyendo el gasoducto en territorio de la Loma de Bácum.

En tanto, aquí en Obregón, ayer temprano, Javier Villarreal Gámez, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Sonora supervisó el avance del 80 por ciento que lleva el nuevo edificio en Cajeme, el cual consta de 4 mil 308.74 metros cuadrados y se espera concluir a mediados de diciembre de este año con una inversión de 10 millones de pesos.

En sencillo evento realizado de la llamada casa de los cetemistas ubicado en la colonia Las Haciendas, el líder cetemista expuso que este es un gran esfuerzo donde han invertido y esperan que muy pronto lo inaugure el líder nacional de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, siendo el líder estatal acompañado por Fernando Millán, dirigente de la FOCSS-CTM, así como por los exdirigente Aurelio Valdez Dueñas y Antonio Valdez Villanueva.

Abordado por los medios, pero en otros temas, Villarreal Gamez dijo que la reforma constitucional que en materia laboral acaba de aprobar el Senado de la Republica, será más benéfica que perjudicial aun a pesar de la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, habiendo estado muy al pendiente su líder nacional y senador Carlos Acevez del Olmo. Se respetará el derecho de huelga y la votación secreta de los trabajadores para elegir a sus dirigentes.

Destacó también que van a desaparecer los contratos de protección de organizaciones sindicales así como el coyotaje de pseudo abogados laborales mejor conocidos como “huizacheros”, y al concluir el recorrido por los trabajos de construcción del nuevo edificio cetemista, el dirigente obrero regresó de inmediato a Hermosillo ya que a las 2 de la tarde la CTM tenia una comida con la gobernadora Claudia Pavlovich.

Pues bien, la foto del Comandante Fernando Isaac Apodaca Lauterio fue colocada el sábado en el mural dedicado a los policías caídos en cumplimiento de su deber, que se ubica en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en presencia de alcalde Faustino Félix Chávez, del ex alcalde Rogelio Díaz Brown y del titular de la misma SSPM, Antonio Gutiérrez Lugo.

Francisco Contreras Vergara, Secretario General sustituto del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión (STIR), fungió como orador oficial y recordó la vida y trayectoria del comandante Apodaca Lauterio, quien hace dos meses falleció en la ciudad de Hermosillo.

“Siempre fue un funcionario dispuesto a atender a la tropa, a los amigos, por eso es un gran ejemplo para esta corporación y los que en ella laboran”, comentó. La foto fue colocada por el Lic. Fernando Apodaca, hijo del desaparecido jefe policiaco.

Pancho Contreras agradeció a la familia por haberlo invitado y a los funcionarios por asistir a la colocación de la foto del comandante en el ‘In Memorial’, área que irónicamente creó el susodicho ex jefe policiaco y en el cual lleva como leyenda “Los recordaremos como héroes’.

Hizo una crónica del jefe policiaco desde 1994, cuando inició como policía de crucero, en el Departamento de Tránsito, y como se preparó constantemente hasta llegar a ser titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme, en la administración 2012-2015.

El Presidente Municipal estuvo acompañado del comandante Antonio Gutiérrez Lugo, jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, de los diputados locales Emeterio Ochoa Bazúa, Brenda Jaime Montoya y Rafael Buelna Clark, así como del legislador federal Abel Murrieta Gutiérrez; del ex alcalde y actual Secretario de Desarrollo Social del Estado, Rogelio Díaz Brown.

También la presencia de los ex directores de la Seguridad Pública, Gabriel Baldenebro Patrón, Roberto Tapia Chan y José Luis Cuen Quintero, además de regidores, funcionarios municipales y estatales en ese emotivo evento realizado la mañana del sábado en la sala de espera del edificio de Seguridad Pública, también se dieron cita familiares, amigos y compañeros del ex jefe policíaco.

Por otra parte, el Alcalde Faustino Félix Chávez festejó a empleados municipales de las áreas de Mantenimiento y Bacheo y Central de Maquinaria, durante la celebración del Día del Caminero, en la cual se les ofreció un convivio en el que entregó reconocimientos a 15 empleados destacados.

“Con gusto y con muchas ganas, y eso es un ejemplo para todos, no solamente quienes integramos el Ayuntamiento, quienes estamos actualmente de paso en la administración, sino para todos quienes estamos aquí en Cajeme, porque no le sacan a la chamba, al contrario; le entran y con ganas”, les dijo.

El secretario general del SUTSAC, Julio César Suárez Luna se congratuló de que se entreguen estos reconocimientos a los empleados de la comuna, porque se los merecen, “y se les debe de reconocer todos los días”, también estuvieron presentes el Secretario del Ayuntamiento, Armando Alcalá Alcaraz; Denise Navarro Leyva, Secretaria de Desarrollo Social y Raúl Montes Elizondo, Secretario de Desarrollo Económico, así como los regidores Ramoncita Flores López y Juan Matuz.