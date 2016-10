Se les va, se les va, se les fueee

¿Qué tienen en común Javier Duarte y Guillermo Padrés? Ambos exgobernadores cuentan con un largo historial de delitos que enfrentar. A Padrés se le persigue por defraudación fiscal y operación con recursos de procedencia ilícita; a Duarte por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.

Ambos han sido desconocidos por sus partidos políticos. El PAN y el PRI han suspendido los derechos partidistas de los exfuncionarios y han negado cualquier signo de paternidad sobre ellos.

Los dos están sirviendo como carne de cañón para que tanto el PAN como el PRI se ataquen mutuamente culpándose de tener al más más más corrupto entre sus filas. Cuando el tricolor suspendió los derechos de Duarte, el líder del PAN, Ricardo Anaya, dijo que se trataba de una simulación y cuando el veracruzano pidió licencia, el dirigente blanquiazul advirtió que éste podría huir.

Pero a Ricardo Anaya se le olvidó el pequeño detalle de avisar a las autoridades que Padrés estuvo en las oficinas de su partido, a pesar de que no lo han podido localizar y la Interpol ya emitió ficha roja para buscarlo en 190 países. Ante esto, el líder del PRI, Enrique Ochoa Reza, afirmó que debería investigarse si el PAN encubrió al exgobernador.

Y esas declaraciones del tipo “Muchilanga le dio a Burundanga” son sólo el comienzo. Los partidos van a utilizar a Padrés y a Duarte como bandera de que están dispuestos a combatir la corrupción. Aunque sea el único caso que tienen en cartera.

Hoy, tanto el PRI como el PAN ponen su distancia para demostrar su indignación y “compromiso con la legalidad”, se desgarran las vestiduras y piden que se investigue hasta llegar a las últimas consecuencias, caiga quien caiga y tope donde tope, pero durante toda la administración de Duarte y Padrés, los estuvieron solapando. Las acusaciones que pesan sobre los dos exgobernadores no son nuevas, pero se las dejaron pasar.

La ostentación y los excesos de Padrés fueron evidentes prácticamente desde el primer día de su mandato, y Duarte no pudo ocultar su ineficiencia para gobernar un estado como Veracruz.

Otra similitud es que mientras los colaboradores de los exgobernadores han ido cayendo uno a uno, ellos siguen libres, y están preparados con una defensa legal.

Los dos se dicen inocentes como Pepe el Toro. Cuando Duarte pidió licencia dijo que lo hacía para limpiar ante la opinión pública y aclarar ante las instituciones de procuración de justicia, su nombre y el de su familia. Se dice pobre y honesto poseedor de apenas dos casitas y tres automóviles. Por su parte, Guillermo Padrés considera que es un perseguido y a través de sus abogados señala que tienen más de 300 pruebas para comprobar su inocencia y que han obtenido ¡40 amparos! para evitar su detención.

Ambos tienen unidos sus destinos, pues al demostrarse que la corrupción está por igual en los partidos políticos, la autoridad federal no podría procesar y encarcelar a uno y dejar libre a otro. A menos que estén dispuestos a pagar la presión mediática y de los partidos.

Hay una similitud más, y es que la gente no cree posible que los dos protagonistas de esos casos lleguen a pisar la cárcel. La burra no era arisca, la hicieron. La ciudadanía está acostumbrada al mucho ruido y pocas nueces; a los peces gordos que nunca llegan y a los chivos expiatorios que son los que cumplen condenas. Tomado de excelsior.com.mx