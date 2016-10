Llevan a cabo primera adopción de perros adultos en Laguna Nainari

Eduardo Flores-El Regional

Cuatro organizaciones cajemenses dedicadas a la defensa y cuidado de los animales, en coordinación con el Centro de Control y Atención Animal del Ayuntamiento, realizaron este sábado, en el área de la laguna del Náinari, la Primera Jornada de Adopción Canina, que busca conseguir un hogar a perros rescatados de la calle o que han sido entregados por sus dueños, por no poder mantenerlos con los cuidados pertinentes.

Fueron 33 peros, de distintas razas, los que fueron puestos en adopción durante la jornada, en la que confluyeron las organizaciones Adopciones Cajeme DEA, Adopta Obregón, SOS rescate Animal y Rescate Fénix.

Elsa Míriam Castro, representante de Adopciones Cajeme DEA, a nombre de las cuatro organizaciones manifestó que esta es la primera de varias jornadas masivas, que se pretende realizar cada dos meses, y en esta ocasión se puso a disposición de la población solamente perros adultos.

Esto –dijo—es con el objetivo de hacer cultura y conciencia en las personas acerca de la necesidad de adoptar no solamente cachorros, y que los perros adultos como los ancianos e incluso algunos en etapa terminal, deben tener un hogar, además que los adultos tienen varias ventajas sobre los de menor edad.

La mayor parte de la gente adopta perros pequeños, porque quiere crecer con ellos, jugar con ellos e idealizan esa situación pero no se paran a pensar que un perro adulto tiene muchos pros, como es que ya no se les tiene que enseñar nada, ya pasaron la etapa de destruir las cosas; son perros que fácilmente se adaptan a una casa, a una rutina; son perros que muchas veces ya vienen educados y no se requiere enseñarles a ir al baño al patio entre otras cosas a favor, comentó.

Cada una de las organizaciones realiza sus jornadas individuales en sus propios puntos de adopción, pero estas jornadas masivas se llevarán a cabo por la necesidad de tener un escaparate un poco mayor, expresó.

En cuanto al procedimiento para adoptar, mencionó que una vez que la persona interesada se decide por un animalito, debe contactar al grupo que lo lleva para llevar a cabo el proceso, que en cada organización es diferente aunque con muchas similitudes.

En todos los casos, se llena un formato con los datos del candidato, a quien se les hacen diferentes preguntas para evaluarlos y determinar si es idóneo para llevar a su casa tal o cual perrito, ya sea por el tamaño, edad, carácter y actividad entre otras características, expuso.

Y después que se da un perrito en adopción, se le da seguimiento en el domicilio, para ver cómo es el trato y el tipo de vida que tiene el mismo, afirmó.

Elsa Míriam Castro hizo saber que cada organización tiene una cuota de adopción, que no es realmente para la organización, ya que en el caso de Adopciones Cajeme DEA, la mayoría del recurso se devuelve al adoptante, ya sea en desparasitaciones, vacunación múltiple, vacunación para la rabia y consultas abiertas para cuando el animalito lo necesite; algunas incluyen la esterilización.

En algunos casos, cuando el perro ha sido víctima de un maltrato severo, se consiguen patrocinadores de manera que este pueda superar la etapa y se busca a un adoptante muy específico. “En ese caso, el perro se va sin cuota”, añadió.