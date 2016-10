Politica Regional

Guillermo Padrés, de ser un millonario –con dinero mal habido– y tener aspiraciones presidenciales, ahora, sigue siendo millonario, pero tiene que esconderse o mejor dicho, estar a buen resguardo para evitar terminar como vil delincuente en la cárcel, y por el estilo andan el jalisquillo-cajemense Carlos Villalobos y su cómplice Mario Cuen, también Roberto Romero y varios mas, como el rengo Montejano… Claudia Pavlovich pasó la prueba del ácido de los estadios deportivos, primero con el concierto de Plácido Domingo, donde recibió una fuerte ovación de todos los asistentes, unos 20 mil venidos de todo Sonora no más de Hermosillo… Y luego lanzando la primera bola en el juego inaugural en el nuevo estadio de los Yaquis de Ciudad Obregón ante 16,500 espectadores, aunque Rogelio Diaz Brown recibió chiflidos y mentadas de madre, pero de acuerdo con varios columnistas son contados los priístas que pueden darse el lujo de pararse en un estadio y que la gente les aplauda

La reforma constitucional en materia de justicia laboral permitirá que los conflictos de este tipo sean solucionados de manera expedita, lo cual no ocurre actualmente, esto porque contempla que ahora el Poder Judicial se haga cargo de los problemas laborales y no las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que desaparecerán, explicó el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida.

Junto con la conciliación, será posible que los problemas en materia judicial laboral sean resuelto en semanas y no en años, como sucede actualmente, reconociendo que en las Juntas de Conciliación con esquema tripartita, falta de recursos y personal con exceso de crga de trabajo cada funcionario maneja actualmente hasta 200 expedientes, evidentemente no garantizan una justicia expedita.

Precisamente este lunes a las 9:00 horas, el dirigente estatal cetemista, Javier Villarreal Gámez, convoca a una conferencia de prensa en el recorrido sobre las obras de construcción del nuevo edificio de la CTM al oriente de la Calle No Reelección, donde seguramente abordara este cambio a las politicas oficiales de aplicacion de la justicia laboral, de hecho, se supo que desde ayer tarde ya andaba aqui en Obregón visitando a sus familiares.

También este dia, el Secretario General de la CTM nacional, Senador Carlos Acevez del Olmo, hablará ante los medios de comunicación sobre el mencionado acuerdo judicial-laboral aprobado por el Senado de la Republica, y aunque uno no es un experto en estos temas, si podemos afirmar que es positivo que desaparezcan las corruptas Juntas Locales de Conciliación y Arbritraje, que siempre han sido nido de abogados coyotes transa laborales que han afectado tanto a empresas como a trabajadores.

Por cierto, la dirigencia local cetemista y muy en especial del Secretario General del Sindicato de Transportistas (CTM), tras varias horas de negociaciones con el Secretario del Trabajo de Sonora, Horacio Valenzuela Ibarra, lograron retirar el emplazamiento a huelga del transporte publico, reunión en la que estuvo presente el alcalde Faustino Félix, el Regidor y lider cetemista local, Ingeniero Fernando Millán, y Manuelito Montaño, también de la Federación local.

Entre tanto, que cosas tiene la vida, no cabe duda que en política no se debe abusar de la buena suerte, ya ven el lamentable caso de Guillermo Padrés, a quien la fortuna acompañó un buen tiempo y hoy no es más que un prófugo de la justicia, cuando apenas en mayo del 2015 sus cómplices y lambiscones lo promovían como candidato presidencial.

La suerte estuvo de su lado desde un principio, cuando fue apoyado por el gobierno estatal para que fuera diputado y así tener un “amigo” en el Congreso del Estado, pero terminó mordiendo la mano, y quien muerde la mano, pues se sala para siempre, sobre todo en este dificil mundo de la politica que tarde que temprano todo se paga

Luego llega a diputado federal cuando Armando López Nogales ordena sabotear la campaña de Roberto Sánchez Cerezo, llega a senador porque grupos del PRI bloquean a sus propios candidatos y ya sabemos como usa la tragedia del ABC para lograr la gubernatura, pero un día tenía que acabar esta racha, bueno, su mala imagen le pego duro a un buen hombre como Javier Gándara Magaña.

LE GANO LA SOBERBIA.- Como gobernador ya sabemos que fue un desastre, y lo peor que le ganó la soberbia y le creyó a sus cómplices cuando lo convencieron de que su grupo iba a estar en el poder por 18 años, ya que tendrían la fuerza para imponer al siguiente candidato y por eso escogieron a Javier Gándara, considerando que por su edad sería fácil de manipular.

Que se den de santo que no llegó, porque Javier les hubiera dado una tremenda sorpresa, pero ellos aseguraban el gane en el 2015 era un hecho. Por eso no se cuidaron y abusaron de todo, tan es así, que en mayo de ese año anduvieron promocionando a Padrés para la presidencial, se dice que incluso hasta tenían una oficina montada para manejar prensa en la Ciudad de México.

ENGAÑARON LAS ENCUESTAS.- Que tan soberbios andaban que nunca le dieron crédito a las encuestas y solamente creyeron en las piratas que les estaban haciendo, por eso Gustavo Madero, en ese momento dirigente nacional del PAN, dijo “nos engañaron las encuestas”. Lo que pasó en realidad es que la soberbia les ganó y pensaron que podrían seguir mangoneando, porque seguramente debieron creer que le iban a imponer a Javier Gándara hasta su chofer.

Pero ya ven como es la política, Padrés, de ser un millonario –con dinero mal habido– y tener aspiraciones presidenciales, ahora, sigue siendo millonario, pero tiene que esconderse o mejor dicho, estar a buen resguardo para evitar terminar como vil delincuente en la cárcel, y por el estilo andan el jalisquillo-cajemense Carlos Villalobos y su cómplice Mario Cuen, también Roberto Rometro y varios mas, como el rengo Montejano.

LA MALDICIÓN DEL ESTADIO.- Caray, como les ha llamado la atención a los periodistas y columnistas del centro del país, los nacionales pues, el que la Gobernadora Claudia Pavlovich haya pasado por la prueba del ácido de los estadios deportivos, primero con el concierto de Plácido Domingo, donde recibió una fuerte ovación de todos los asistentes, unos 20 mil venidos de todo Sonora no mas de Hermosillo.

Y luego lanzando la primera bola en el juego inaugural en el nuevo estadio de los Yaquis de Ciudad Obregón ante 16,500 espectadores, aunque Rogelio Diaz Brown recibió chiflidos y mentadas de madre, pero de acuerdo con varios columnistas son contados los priístas que pueden darse el lujo de pararse en un estadio y que la gente les aplauda.

Porque algunos no pueden pararse ni en palco sin recibir la rechifla. Y lo que sea de cada quien, la gobernadora sonorense salió muy bien de esta prueba, ah, todo ello a diferencia del ex Guillermo Padrés, quien ni a la inauguración del nuevo estadio de Hermosillio ni a la Serie del Caribe asistió ante el temor de la rechifla y mentadas que iba a recibir

La mandataria también dio muestra de que tiene sensibilidad y toque político, porque cualquiera al que le hubieran tributado una ovación en un estadio seguramente iría por más, y curiosamente aquí fue lo contrario. Claudia Pavlovich aplicó aquella máxima de que ausencia es presencia, y manejó muy bien los tiempos y la presencia, para empezar, tuvo una reunión con dirigentes de partidos y de fracciones legislativas.

Y después le cedió el lugar al Secretario de Gobierno para que entregara el documento del primer informe en el Congreso del Estado, un día antes había sido un éxito la primera bola en el estadio de los Yaquis, pudo haber repetido en Hermosillo, pero le cedió lugar al alcalde Manuel Ignacio Acosta, que fue bien recibido por la gente, no cabe duda, un buen manejo de los tiempos y los espacios.

Entre tanto, se entiende la posición de David Galván de no querer hacer fiesta por su toma de protesta como nuevo dirigente estatal del PAN, porque sabe que el horno no está para bollos, todavía no termina la operación cicatriz y esto podía hacer que tuviera algún desaire, por eso mejor levantó la mano en una ceremonia discreta y se puso a chambear y como primer trabajo está escoger los aspirantes a los consejos políticos y la directiva de 32 comités municipales.

En tanto, esperar que bajen las aguas para invitar al jefe Ricardo Anaya, quien la semana pasada fue destapado en Tijuana por un grupo de panistas como su candidato a la presidencia de la republica, en tanto, aqui en Cajeme, las preferencias electorales internas son para Margarita Zavala, lo mismo que en Hermosillo y en el resto de la entidad, pero seguramente Galván habrá de encargarse de descarrillar todo a favor de su jefe Anaya.