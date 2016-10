Las piezas de Beltrones

Difícil le resultará al Grupo Atlacomulco del PRI deshacerse de Manlio Fabio Beltrones en los albores del próximo proceso electoral.

Ya que si bien no es bien aceptado dentro del equipo del presidente Enrique Peña Nieto, no será fácil para los priistas del Estado de México quitar del camino al sonorense con persistes aspiraciones presidenciales.

Y será difícil, ya que el ex presidente del partido tricolor, de muy largo colmillo, ha dejado por todo el país piezas apuntaladas, que lo han sostenido en el poder a pesar de estar en la banca por segunda ocasión.

Beltrones administró bien sus alcances cuando ocupó altos puestos en la política, y así podrá mantenerse en el juego rumbo a las elecciones del 2018.

Aunque, claro, los ideales de Manlio dentro de las más altas esferas en el poder no son diferentes a las de correligionarios de ayer y hoy, los objetivos siguen siendo mantener privilegios de su propio grupo político, y dar continuidad al modelo de gobierno que ha traído más desgracias que beneficios a nuestro país.

Recordemos que además de ser partidario, operador e impulsor del modelo neoliberal; en su más reciente etapa como diputado federal terminó por rematar la última gran empresa nacional, PEMEX, a través de las reformas –de gran calado—entre las que se cuenta la energética, que el sonorense aprobó y defendió a capa y espada, no obstante el daño patrimonial y económico que representa.

Pablo Escudero

De entre las piezas que ha dejado Beltrones en puestos clave se cuentan políticos incondicionales del PRI, PAN, PRD, PVEM y Nueva Alianza.

En el senado de la República logró que en vez del PRI el PVEM dirigiera la Mesa Directiva, y además, con Pablo Escudero, su yerno, como presidente.

Jesús Zambrano

En la Cámara de Diputados federal Beltrones tiene a su gran aliado e incondicional, el sonorense de Empalme, Jesús Zambrano, ex presidente de la Mesa Directiva y actual vicecoordinador de la fracción del PRD.

Aunado a ello, el equipo de Comunicación Social de la cámara baja es equipo del priista. Así, en el primer año de la 63 legislatura, Jesús Zambrano operó su presidencia con el equipo de Comunicación Social de Beltrones.

Patricia Mercado

En el gabinete del jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, se sabe que Beltrones empujó la injerencia de la sonorense de Ciudad Obregón, Patricia Mercado, quien finalmente quedó como la segunda al mando del gobierno de la Ciudad de México, al ser nombrada Secretaria de Gobierno el pasado julio.

José Encarnación Alfaro

Dentro del poder legislativo local en la capital del país, Beltrones tiene a su colaborador de años, José Encarnación Alfaro, nacido en Ciudad Obregón Sonora; quien ocupara la dirección de la Representación del estado en la Ciudad de México, y actualmente coordina la bancada del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Claudia Pavlovich

En el estado de Sonora, Beltrones opera prácticamente sin oposición, más que la de los mismos priistas del grupo de Eduardo Bours, ex gobernador del Estado.

Ya que hasta el PAN en 2009 se alió al priista para impulsar la candidatura del entonces senador Guillermo Padrés, quien tenía mucha amistad con Beltrones y convivencia al formar parte de la misma legislatura en el Senado de la República. El priista apoyó al cananense en oposición a Alfonso Elías Serrano del grupo de Bours.

Así fue derrotado el PRI por primera vez en la historia de Sonora, al salir triunfante el panista Padrés Elías ese año.

Posteriormente, en el pasado proceso electoral en Sonora, Beltrones ganó la partida al PRI nacional y local, y luego de varios meses de estira y afloja entre los líderes del partido, como Emilio Gamboa, quien apoyaba a Ernesto Gándara; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien respaldaba a Toño Astiazarán, se impuso Manlio Fabio Beltrones con la candidata Claudia Pavlovich, quien ganó la elección al gobierno estatal el año pasado.

Estas piezas de Beltrones dentro del mapa político sólo son algunas… toda vez que dentro de las bancadas legislativas también hay diputados y senadores a fines y hasta incondicionales a Beltrones, quienes le han garantizado su respaldo en vísperas del próximo proceso electoral en 2018.

Y si bien durante los primeros tres años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, Beltrones se mostró aliado al mexiquense, con el respaldo, empuje y aprobación de las lesivas reformas estructurales; en los últimos días inició su propio camino, así se evidenció cuando desde Sonora, por primera vez no le dio la razón al mandatario federal y hasta lo criticó por haber invitado a México al candidato a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump.

En otros momentos hasta esta errónea decisión la hubiera justificado y aplaudido Beltrones, no obstante la evidente equivocación; como lo hizo al defender Reformas de gran calado, perjudiciales para el grueso de la población en México. Así, quien le cree a Beltrones, ni los priistas, menos la ciudadanía. Tomado de DossierPolitico