Me pareció irrelevante asistir a reunión con Gobernadora: Alfonso Durazo

El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Durazo Montaño, aclaró la razón del porqué no asistió al desayuno que la gobernadora Claudia Pavlovich mantuvo con los dirigentes de los partidos en el estado y diputados locales.

A pesar que a este desayuno acudieron los presidentes del PAN, Movimiento Ciudadano, PT, PRI y Nueva Alianza, Durazo explicó que decidió no acudir por que era un “acto protocolario”.

“La invitación la recibí con escasa anticipación y en buen plan, tenía ya otros compromisos, uno de ellos con un grupo de militantes de Morena…. Y la segunda, es que no deja de ser un acto protocolario y aun cuando siento respeto por los rituales del poder, pues no me resulta en estas circunstancias prioritario”, indicó.

Mencionó que si se hubiera tratado de un diálogo crítico y abierto, se hubiera sentido alagado de recibir la invitación, pero en este caso no fue así.

“Para ir a cubrir el expediente de un intercambio de puntos de vista, y generar la idea de diálogo con todas las fuerzas políticas me parece realmente irrelevante”, señaló.