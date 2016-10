Pide PAN no anticiparse sobre Padrés

Mexicali, México (13 octubre 2016).- El líder del PAN, Ricardo Anaya Cortés, pidió no hacer juicios anticipados en el caso de las acusaciones de corrupción contra el ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés.

Anaya Cortés aclaró que si se demuestra por parte de las autoridades que hubo un acto de corrupción, se tendrá que pagar.

“Cada quien es responsable de sus actos y cada quien se debe hacer responsable de sus acciones”, dijo sobre Padrés Elías en conferencia de prensa.

“Hay que que recordar que en este momento, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público a nivel federal, depende del propio PRI, a ellos les corresponde responder. No debe haber juicios anticipados, pero por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia debe haber encubrimiento, quien haya cometido un acto de corrupción, sin importar el partido en el que milite, primero debe devolver el dinero robado, que es lo primero que el pueblo de México exige”.

Acusó que la corrupción del PRI es “rampante” y que Mandatarios como el Gobernador con licencia, Javier Duarte de Ochoa, deben ir a la cárcel.

El planteamiento de fondo, mencionó, es que la justicia no sea selectiva y que la procuración de justicia no tenga tintes partidistas.

“Seguiremos señalando la corrupción en el PRI, porque es una corrupción rampante, brutal. No solamente está el caso de Javier Duarte que, por supuesto, debe ir a la cárcel, el Gobierno se debe asegurar que ahora que pidió licencia no se fugue del País.

“Hay desvíos de recursos documentados por más de 35 mil millones de pesos, solo en el Estado de Veracruz; pero están también las trapacerías de los hermanos Moreira, el caso del ex Gobernador de Quintana Roo, lo mismo en el caso de Chihuahua”, arremetió.

El líder del blanquiazul presumió que su partido ha sido el primero en señalar que el principal problema del País es la corrupción y que por eso buscan un fiscal anticorrupción “daltónico”.

“Impulsamos el Sistema Nacional Anticorrupción y, como ustedes saben, en este periodo de sesiones se hará el nombramiento en el Senado de la República del nuevo Fiscal Anticorrupción, es el nombramiento más importante en materia de combate a la corrupción que en décadas se ha dado en nuestro País”, recalcó.

“Queremos un fiscal anticorrupción verdaderamente daltónico, que no reconozca colores partidistas, que caiga quien caiga, sin importar el partido político en el que milite, sin importar la jerarquía en la organización gubernamental”.

El miércoles, durante una sesión de la Comisión Anticorrupción del PAN, se suspendieron los derechos de Padrés Elías.