Celebra Gobernadora Pavlovich Informe de Gobierno entregando títulos de propiedad en Bahía de Kino

Bahía de Kino, Hermosillo, Sonora, octubre 13 de 2016.- Como parte de la celebración por su primer Informe de Trabajo, cuya documentación puso a disposición del Congreso del Estado, la Gobernadora Claudia Pavlovich entregó escrituras, cartas de asignación de solares urbanos y testamentos públicos certificados a 603 familias residentes de Bahía de Kino.

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano manifestó su alegría de visitar Bahía de Kino, celebrando su primer informe de Gobierno trabajando y dando resultados a los sonorenses.

“Quiero que valoren este documento porque vale mucho más que cuatro papeles porque es el patrimonio de ustedes y de su familia, se por eso y me he empeñado en la regularización de terrenos a favor de las familias que sé que por algún trámite o por falta de recursos no lo habían hecho”, expresó.

“Más que hacer eventos majestuosos y de mucha luz y ‘besamanos’, lo importantes es trabajar y dar resultados cada día; con eso es mucho mejor y aquí estamos con ustedes”, puntualizó.

En total, la Gobernadora Claudia Pavlovich entregó 401 escrituras, 83 cartas de asignación de solares urbanos y 129 testamentos públicos certificados.

Acompañada del Presidente Municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano señaló que seguirán trabajando juntos de la mano llevando más hechos que palabras a cada rincón de Sonora.

“Como madre de familia sé perfectamente lo que significa el tener el certificado, la escritura del lugar donde vivo con mis hijos, mi compromiso es cumplirles todos los días”, dijo.

Ulises Reyes Aguayo, Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones indicó que durante el Gobierno de Claudia Pavlovich Arellano se atiende la necesidad más recurrente y apremiante de las familias de escasos recursos: dar un pedazo de Sonora para que construyan su patrimonio.

“A la fecha el gobierno de Claudia Pavlovich le cumple a 11 mil 900 sonorenses lo que significa que 32 familias diarias han recibido de manos de la Gobernadora la escritura de la casa en que habitan”, puntualizó.

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Presidente Municipal de Hermosillo, resaltó el trabajo de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y la felicitó por su primer año en el cual se ha cumplido con hechos a lo largo y ancho del estado.

“Me siento agradecida porque me da confianza de recibir este documento de sus manos y saber que este niño que traigo en el vientre llegará con la seguridad de tener un hogar que es mío legalmente, eso es muestra de la sensibilidad de una gran mujer que sabe lo que es tener una familia”, manifestó Adriana Elizabeth Wong Acuña, beneficiada con el programa.

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el Presidente Municipal, Manuel Ignacio Acosta develaron además la placa promocional donde destaca el nombre Bahía de Kino, a un costado del muelle.

Estuvieron presentes, Natalia Rivera Grijalva, Jefa de la Oficina del Ejecutivo; Elly Sallard Hernández, Directora General de la Comisión de Vivienda del Estado; Rosario Camou, Coordinadora General de Atención Ciudadana; Rafael Gastélum, Vocal Ejecutivo de Icreson.

También Carmen Carballo Cabanillas, delegada del Registro Agrario Nacional en Sonora; Iris Sánchez Chiu, diputada local; Ambrosio Escalante, delegado de Corett y Noé Bustamante Flores, Comisario de Bahía de Kino.