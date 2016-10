Politica Regional

Tal pareciera que quiere terminar peleados con todos, es el alcalde Lorenzo de Cima, aunque su genio asesor de imagen, el padrecista Victor Alcaraz, sale con que es más santo que la Madre Teresa, o sea que el maloso es su cliente, como que ya es tiempo que este alcalde escuche a alguien que tenga dos dedos de frente y no a todos esos que solamente lo meten en broncas y lo hacen que esté peleado con medio mundo… Que el salario mínimo sea de $100, propone el dirigente cetemista Javier Villarreal. Ah, hay mucha oferta de trabajo aquí en Cajeme…OSORIO EN CAMPAÑA. Así es, y así reseñaron algunos columnistas políticos de Hermosillo su visita aquí a Cajeme. Va: Este lunes estuvo en Obregón el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que se nota ahora sí que ya le soltaron la rienda para que se promueva a fin de reposicionarse en las preferencias electorales, porque en las últimas mediciones cayó a un lejano tercer lugar, lo mismo que su partido, la única forma de recuperar terreno es dejarse ver por todo el país, y así como lo hizo en Sonora, llegando en calidad de Santa Clos

NO SALE DE UNA, así es, el que parece que le encanta andar con broncas es al alcalde de Guaymas, Lorenzo de Cima, porque no sale de una cuando ya anda metido en otra, ahora trae tan molestos a varios sectores de la población con su forma de gobernar que ya pidieron juicio político y para evitarlo está pidiendo a gritos a las cámaras empresariales que aboguen por él, pero también tiene denuncias de policías.

Tal pareciera que quiere terminar peleados con todos, vamos, hasta su genio asesor de imagen, el padrecista Victor Alcaraz, sale con que es más santo que la Madre Teresa, o sea que el maloso es su cliente, como que ya es tiempo que este alcalde escuche a alguien que tenga dos dedos de frente y no a todos esos que solamente lo meten en broncas y lo hacen que esté peleado con medio mundo.

Entre tanto, quienes andan muy desinflados son los integrantes de la CNTE, porque en la última protesta en Hermosillo tuvieron que mandar atropellar a alguien para que se juntara gente, escasos dos docenas de manifestantes se presentaron frente a palacio de gobierno, pero eso si, aseguran que representan hasta los maestros del continente, la bronca es que los beneficios de la reforma educativa les está haciendo perder terreno y desde luego simpatizantes.

Cada vez son más los que les dan la espalda, sobre todo cuando vieron que detrás de este movimiento está Morena y los padrecistas, tal y como se pudo comprobar en Ciudad Obregón, en donde regidores padrecistas querían meter a los del CNTE a una sesión de cabildo, pero bueno, ahí están, y a nivel nacional se quedaron sin su santo protector Luis Enrique Miranda Nava, pues como Subsecretario de Gobernación, era quien los conformaba con lana.

El que puso el cascabel sonador fue el diputado y dirigente de la CTM, el cajemense de la Ladrillera, Javier Villarreal, propuso que el gobierno federal autorice un aumento al salario mínimo para que quede en cien pesos, aprovechando, dijo, que el salario mínimo ya no está indexado al pago de multas, obvio que esto va a levantar polvo porque seguramente será respaldado por las organizaciones sindicales tanto estatales como nacionales.

Aunque todavía falta que pasen la aduana de los organismos empresariales que seguramente no les va a gustar nadita de nada la propuesta, por cierto, aquí en Cajeme el empleo de nuevo empieza a repuntar, habiendo contrataciones con buenos salariales y prestaciones de ley en empresas como Exportadora Horticola Sonorense de Toño Gándara, Gamesa, Acosa y hasta acá en Obregón si algún profesionista o trabajador quiere trabajar en Maquilas Tetakawi lo puede hacer. No trabaja quien no quiere!

Entre tanto, Buena se puso la fiesta con el concierto de Plácido Domingo que provocó una estampida al estadio desde primera hora para agarrar lugar y estacionamiento a grado de que muchos espacios se cerraron muy temprano, como también por los festejos del aniversario de la Universidad de Sonora con las tradicionales mañanitas frente a Rectoría y la cohetiza obligada, total, que Hermosillo se vistió de pachanga y se puso a tono aunque fuera a media semana.

En lo que respecta a Plácido Domingo hay que darle su mérito a la Gobernadora Claudia Pavlovich, quien tenía a su lado al gobernador Manlio Fabio Beltrones, quien a su ve tenia de lejecitos al Maloro Acosta, a quien el de Villa Juárez lo trae cortito por ciertas deslealtades políticas, y ahí están las columnas nacionales de Jose Luis Camacho y la estatal del pichón Arenas que nos dan varias pistas, pero de esto ultimo daremos mas detalles malana viernes, eso si, el Maloro está descartado para el Senado o a cualquier otra posiciones en tanto Manlio siga teniendo peso en el PRI.

OSORIO EN CAMPAÑA. Así es, y así reseñaron algunos columnistas políticos de Hermosillo su visita del lunes aquí a Cajeme. Va: Este lunes estuvo en Ciudad Obregón el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio, que se nota ahora si que ya le soltaron la rienda para que se promueva a fin de reposicionarse en las preferencias electorales, porque en las últimas mediciones cayó a un lejano tercer lugar, lo mismo que su partido, la única forma de recuperar terreno es dejarse ver por todo el país, y así como lo hizo en Sonora, llegando en calidad de Santa Clos.

Por lo pronto se pegó una encerrona con tres integrantes de las etnias sonorenses y se colgó de la imagen de la Gobernadora Claudia Pavlovich. El evento fue en auditorio del ITSON, en donde seguramente le puso palomita al estado por el buen trato recibido, ahora, hay que esperar que operen con estrategia y no con ocurrencias, ah, por cierto que ayer en la “Mesa Larga” del Travel Odge, el empresario del vidrio y el aluminio, Federico Dabdobud, no porque sea uno de los mejores amigos de Toño Aztiazarán, afirma que irá encabezando la fórmula al Senado

LE FALTA SOLTARSE.- Los que oyeron y vieron a Osorio Chong coinciden en que tiene perfil de Secretario de Gobernación, por lo seco y duro, pero no tiene por el momento imagen de un candidato presidencial, le falta soltarse más y sobre todo mostrar algo de carisma, si bien es cierto que sabe articular buenos discursos, estos no llevan contenido emocional, le falta soltarse más la greña, más mezclilla y menos institucionalidad, como consejo, deberían sus colaboradores y asesores tomarle videos y mandar hacer un levantamiento de opinión de la gente que participa en sus eventos para que sepa cómo lo perciben y como lo ven.

INAUGURAN ESTADIO.- Todo listo ayer miercoles por la tarde-noche para que los Yaquis de Ciudad Obregón, que en su momento fueron los Patos Arroceros ( no me digan nada, que así se llamaban), estrenen estadio de beisbol, la Gobernadora Claudia Pavlovich lanzaría la primera bola en el juego inaugural de Yaquis Vs Naranjeros, no puede estar un mejor clásico, porque esta temporada el agarre entre ambas escuadras va a ser a morir, ya que los Yaquis por ningún motivo van a permitir que la escuela naranja se vaya a coronar en su estadio, también se daba como un hecho la presencia del ex gobernador Manlio Fabio Beltrones y de !!!Hilario Olea!!!, el del Entre Todos.