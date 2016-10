Mueren dos niños ahogados en el Canal Alto

Óscar Félix/El Regional

Cajeme, Son.- Dos menores fallecieron ahogados la mañana de este martes luego de no lograr salir del automóvil donde viajaban, el cual se precipitó a las aguas del Canal Alto.

Los menores sin vida son Sergio Rafael y Daniel Benito M. P. de 13 y 11 años respectivamente.

El accidente se suscitó antes de las 07:00 horas cuando se dirigían a la escuela a bordo de una pick up Ranger, modelo atrasado, color blanco, siendo el padre de éstos de nombre Benito, quien perdió el control de la unidad precipitándose a las aguas, de donde pudieron salir él, su esposa de nombre Andrea y otra persona, pero los menores no lograron salir.

La unidad motriz quedó a unos 100 metros de la calle 900 y Canal Alto frente a la colonia Rosales perteneciente al Municipio de Cajeme.

Al lugar acudió el cuerpo de Rescate Acuático del Departamento de Bomberos, personal de RUMO y Protección Civil, quienes buscaron a los niños durante un par de horas hasta lograr localizarlos a unos cuantos metros de donde cayó el vehículo.

Cabe señalar que el padre -conductor- quedó detenido por las autoridades para el deslinde de responsabilidades.