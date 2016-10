¡En Navojoa el alcalde todo le solapa, le cree y le festeja a su jefe de prensa!

* Isaac López una fichita, prepotente, arbitrario y amenazador, se cree omnipotente, piensa que se casó con el puesto para toda la vida

Por El SubJefe

En Navojoa de plano las cosas andan de lo peor en el municipio de Perla del Mayo, nos comentan sus habitantes que el Dr. Raúl Silva Vela no ha dado con bola, y que siempre anda dando palos de ciego en todos los aspectos, será que no estaba preparado para gobernar Navojoa afirman los habitantes de polvojoa.

Miramos a un presidente totalmente acorralado, mal informado, manejado, malo para administrar, tiene a Navojoa en la vil calle sin recursos está destrozado polvojoa como le dicen sus habitantes, esta de lo peor nunca habíamos estado tan mal como ahora y de pilón, el nepotismo a todo lo que da en esta administración, y para pruebas basta un botón, el secretario del ayuntamiento es cuñado del presidente municipal, ya sabrán si batalla por la firma del alcalde para hacer y deshacer con el ayuntamiento a su antojo, y de pilón tiene a ese prepotente y arbitrario, creído que se llenó de caldo flaco Isaac López, pensando yo creo este funcionarito de pacotilla que se casó con el puesto de director de comunicación social del ayuntamiento.

Y además dicen que escupe por un colmillo cuando dicen que antes no tenía nada este pobre y malagradecido e ingrato y arbitrario del Isaac, ojala que pronto se acabe esta pesadilla que están viviendo los navojoenses por mala suerte con este gobierno municipal del PAN, que la verdad que equivocada se pegaron los electores al votar por este médico, sin saber realmente que iba a pasar a la historia de Navojoa como el alcalde más malo del mundo no nomas de Navojoa, así es la política pero en el entendido que no hay mal que dure tres años y ya va uno para suerte de los navojoenses.

Y sin temor a equivocarnos nos atrevemos a decir que este señor Silva Vela será su debut y despedida de la política porque estamos seguros de que con su mal gobierno la gente no volverá a votar por él nunca y además que saldrá de su gobierno con muchos enemigos políticos y prensa a los que aparte tampoco les cumplió, porque llego al poder se hizo vivo y los mando por un tubo como a muchos, su cuñado y el mentado Isaac López son de lo peor en Navojoa andan que no tientan ni el suelo se creen la divina garza, lo que no saben es que cuando menos piensen se acaba el trienio y por ende el poder y a volar palomas, y al rato van a andar así como andan muchos funcionarios de la administración pasada que también se creían la gran “cagada” y así andarán pronto los de esta gris y pésima administración de Navojoa, por “culebras”, prepotentes, arbitrarios y llenos de caldo flaco, al cabo el tiempo es el mejor amigo, y si no al tiempo amigos lectores.