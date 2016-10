Yaquis cae de último momento ante Mayos en Navojoa

De nueva cuenta la novena entrada resutó ser fatídica para los Yaquis de Obregón, quienes cayeron de cara a las lámparas en un cerrado duelo de pitcheo, donde los Mayos de Navojoa lograron imponerse con pizarra de 1-0, en el estadio Manuel “Ciclón” Echeverría.

Víctor Hugo Mendoza fue el encargado de impulsar la carrera del triunfo en el noveno capítulo, al conectar imparable con el cual envió a la registradora a Ángel Erro.

La victoria se la llevó el relevista Isidro Márquez Jr., mientras que el revés fue para Juan Rodríguez, también en calidad de relevo.

El lanzador que inició por parte de Navojoa fue Jorge Luis Castillo, quien en dos episodios de trabajo, no recibió daño alguno, retirando en orden a los seis rivales a los que enfrentó.

Posteriormente vinieron a trabajar del lado de los Mayos, Raúl Carrillo, Alejandro Barraza, Jesús García, y culminó la faena el ganador Isidro Márquez Jr.

Javier Arturo López fue el abridor de Obregón, lanzando por espacio de cuatro entradas, en las cuales permitió tres imparables, sin recibir anotación.

Luego entraron a relevar por parte de Yaquis, Irwin Delgado, Miguel Armando Aguilar, Matías Carrillo, Adrián C. Ramírez, el derrotado Juan Rodríguez, y cerró el encuentro Rodolfo Aguilar.

En este duelo, se presentó con los Yaquis de Obregón el jalisciense Christian Villanueva, quien no jugaba un encuentro de beisbol este año desde su desafortunada lesión sufrida durante los entrenamientos primaverales con los Cachorros de Chicago.

Este lunes, los Yaquis de Obregón sostendrán su último duelo de preparación, previo al inicio de la Temporada Potosinos Express 2016-2017 de la Liga Mexicana del Pacífico, recibiendo de nueva cuenta a los Mayos de Navojoa, a las 18:00 horas, en el Nuevo Estadio de Yaquis.