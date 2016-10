¡Juez federal sexto de distrito en materia penal ampara a Guillermo Padrés y no puede ser detenido; paga fianza de 100 mil pesos!

Ciudad de México.- El juez sexto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México fijó como garantía la cantidad de 100 mil pesos para que el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías no pueda ser detenido.

En el amparo 846/2016 promovido por Padrés Elías el 28 de septiembre, un día después de que la Procuraduría General de la República solicitara una orden de captura en su contra, el juez de amparo admitió a trámite el juicio y concedió la suspensión provisional del acto reclamado.

En su escrito de demanda, Padrés Elías señaló como autoridad responsable al Juez Primero de Distrito en el estado de Sonora, entre otros.

Sin embargo, la solicitud de la PGR fue concedida el pasado 29 de septiembre por el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.

Más amparos

De no pagar la fianza de 100 mil pesos, la medida será levantada lo cual no significa que se le pueda aprehender pues en los últimos meses el ex mandatario ha promovido múltiples amparos en los que se le ha concedido provisionalmente la suspensión de la captura.

Por ejemplo, el 21 de septiembre pasado el juez Decimosegundo de Distrito de Amparo en materia Penal en la CDMX le requirió 72 mil 500 pesos para concederle la suspensión provisional contra la orden de aprehensión que pudiera emitir el Juzgado Primero de Primera Instancia Mixto de Álamos, Sonora.

El ex mandatario estatal es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos pues se le imputan operaciones con recursos de procedencia ilícita por 8.8 millones de dólares, dinero que, conforme a las primeras indagatorias fue obtenido mediante “sobornos” para conceder contratos a un amigo suyo dedicado a la manufactura de uniformes escolares.