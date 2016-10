Hechos en Hermosillo Sufre ataque armado el grupero Eduardo Ochoa

* Ex participante de la Voz México sufre ataque armado en Hermosillo

* Tras recibir varios disparos, grabó un video dirigido a su hija expresándole su amor y afirmando que “todo estará bien”

Hermosillo, Sonora.- Luego de ser atacado a balazos tras haber cantado en un evento, el grupero Eduardo Ochoa se encuentra hospitalizado en Hermosillo.

Según información de El Imparcial, el atentado se llevó a cabo al término del evento “El Macro”, organizado por una radiodifusora en el recinto de reuniones y espectáculos Expo Fórum, durante los primeros minutos de este jueves.

“El Macro” reunió anoche y parte de la madrugada a más de 20 mil personas y además de Eduardo, cantaron Contacto Norte, Crecer Germán, Grupo Arranke, Código FN, la Séptima Banda, Revólver Cannabis, Los Buitres, la banda El Recodo y el grupo tropical La Brisa.

La balacera

Originario de Tijuana y con 24 años de edad, Ochoa terminó de cantar alrededor de las 23:30 horas y salió del escenario para atender a los medios de comunicación.

Ya para las 00:35 horas salió del Expo Fórum para dirigirse a un hotel, pero a menos de un kilómetro, el automóvil en el que viajaba en compañía de otras personas, fue baleado, dejándolo con heridas muy graves.

Además de Ochoa, el brutal ataque dejó como saldo varios heridos en el lugar de los hechos, identificados como Yael, de 19 años de edad, quien presentó fractura de radio en su brazo derecho y una herida de bala en su mano izquierda; Jesús Eduardo, de 24 años, mismo que sufrió una herida en su hombro izquierdo y papada, producida por un proyectil de arma de fuego.

Asimismo, resultó con lesiones en la parte de la boca el cantante del grupo, Ángel Adrián, de 20 años de edad; y Jorge Armando, de 32, resultó con una herida en su hombro izquierdo, de más de 15 días en sanar.

Lo más sorprendente es que Ochoa grabó un video ensangrentado camino al hospital donde se presume se estaba despidiendo de su hija.

Los lesionados fueron trasladados a un hospital de la ciudad, siendo hasta las 02:30 horas que los policías pudieron realizar su informe policial.

Según el informe de la Policía Municipal se explicó que se reportaron detonaciones de arma de fuego en el lugar, y al llegar se percataron de que una camioneta marca Chevrolet Suburban, color blanco, que pertenecía a un grupo musical, contaba con varios impactos de bala.

Se presume que los responsables del ataque abordaban un vehículo tipo sedán, color dorado o plata, en el que se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Testigo señala cómo vio ensangrentado a Eduardo Ochoa pidiendo ayuda

Después de su presentación en “La Macro 2016” como invitado de Crecer Germán, Eduardo Ochoa fue víctima de un atentado a su salida de Expo Fórum, sobre el bulevar Solidaridad.

El cantante, que recibió impacto de bala en el pecho, brazo y papada, logró escapar y pidió ayuda por las calles para ser transportado al hospital donde se atenderían sus heridas.

“Yo estaba manejando por el Solidaridad y voy viendo a alguien ensangrentado de la cabeza y la camisa pidiendo ayuda. Yo iba muy ‘recio’ y no me pude frenar a tiempo, así que lo pasé, pero cuando me detuve vi por el retrovisor que se subió a un carro”, dijo un testigo.