Primero lo Primero, Quiero rendir cuentas: Claudia Pavlovich

* Primer informe de trabajo

Hermosillo Sonora, octubre 06 de 2016.- Si realmente has trabajado la gente lo recuerda, pero vale la pena rendir cuentas, recordar lo que se ha hecho y lo que falta por hacer, expresó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al referirse a su primer informe de trabajo.

Reiteró que se cancela el evento que tradicionalmente se realizaba para dirigir un mensaje a invitados especiales, para dar paso a la rendición de cuentas a través de medios de comunicación y redes sociales, con mensajes que iniciaron junto a los primeros minutos de este jueves 6 de octubre.

Indicó que el próximo 13 de octubre, tal como lo ordena la Constitución Política de Sonora, entregará al Congreso del Estado los documentos donde informa la situación que guarda la administración pública estatal, y sus mensajes se harán llegar al mayor número de sonorenses posible a través de sus redes sociales e institucionales, así como medios de comunicación y estrategias de comunicación directa.

Sobre los momentos que más la impactaron luego de asumir el cargo de Gobernadora el 13 de septiembre de 2015, Claudia Pavlovich recordó que en su primer año de trabajo se enfocó en dar atención urgente a temas básicos: reconstruir un gran número de escuelas, carreteras y centros de salud que también se abastecieron de medicinas, entre otros logros.

“Ha sido mucho esfuerzo, mucho trabajo mucha entrega, vamos caminando sin duda hacia ese Sonora que queremos, obviamente no podemos negar que la situación económica a nivel nacional y mundial es complicada, pero vamos a salir adelante en cualquier circunstancia”, dijo.

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano hizo un recuento de los momentos que marcaron su primer año de gobierno, algunos obstáculos que ha tenido que superar de la mejor manera, buscando siempre beneficiar a los sonorenses.

“El primer año recuerdo que estaban cerradas muchas escuelas por Protección Civil, que no sabíamos dónde estaban los uniformes, no había ni plumas ni lápices, pero con los obstáculos uno se va sobreponiendo y resolviendo los problemas, hemos trabajado mucho en el tema de la transparencia, adecuando leyes, ya tenemos salas de oralidad en todo el estado (dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal)”, mencionó.

Recordó además el trabajo realizado en el tema de la transparencia y el portal www.tuobra.mx con el cual se hizo acreedora al premio por Innovación en Transparencia a nivel nacional.

“Empezamos Primero lo Primero, la educación, la salud, infraestructura y ahora vamos tras lo que viene para ir transformando Sonora y llegar a los niveles que teníamos antes”, dijo.