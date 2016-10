Politica Regional

Tras admitir que el modelo de distritación electoral lo aprobaron por igual consejeros del PRI, del PAN y de otros partidos, diputados locales priistas dijeron que el modelo actual “de manera científica, por computadora” decide cambios como el ocurrido con el Distrito XVIII, cuya diputación pasaría de Cajeme al norte de Hermosillo… De nuevo arden las redes sociales políticas: VOLANTEO CONTRA TINO. se dice que ese volanteo no proviene del rico empresario ex precandidato, sino de otro priista que despacha en Hermosillo que quiere ir al Senado, para mayores pistas solo les digo que es de Cajeme y dejò la ciudad ardiendo… PARA CUANDO?. Cuando se va a investigar todo lo que hizo y deshizo el Roger en Seguridad Pública. ESTADIO MANCHADO: Ya todo Cajeme sabe de la corrupción que hubo y hay en la construcción del estadio, mientras que el Roger solo sonríe y se ríe, al cabo tiene su hueso que lo protege, además grita que es sobrino de poderoso político. FISCALÍA DE A MENTIRITAS: Mientras no se vea una investigación contra Rogelio Diaz Brown la fiscalía termina siendo un verdadero fiasco

Tras admitir que el modelo de distritación electoral lo aprobaron por igual consejeros del PRI, del PAN y de otros partidos, diputados locales priistas dijeron que el modelo actual “de manera científica, por computadora” decide cambios como el ocurrido con el Distrito XVIII, cuya diputación pasaría de Cajeme al norte de Hermosillo.

Pero, aclararon, esa decisión del sistema computacional puede ser rebatida y desechada por las necesidades concretas del Municipio de Cajeme, que requiere la diputación del Distrito XVIII, iniciativa que promueven ellos, los priistas, contra la postura de los panistas quienes pugnan por quitarle la diputación a Cajeme, aseguraron.

Con el propósito de retener el Distrito XVIII, los legisladores priistas anunciaron que acudirán ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar se revoque la decisión tomada por una computadora “y apoyada por el PAN, que pretende seguir dividiendo a los sonorenses”, asi que como tema de campaña electoral en el 2018 el PRI lo va a explotar.

Señalaron que tienen el apoyo total de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y del dirigente estatal del partido, Gilberto Gutiérrez, quien los acompañará a la Cd. de México cuando acudan al INE, donde además tendrán el respaldo de los diputados federales priistas.

En la rueda de prensa participaron los diputados locales de Cajeme Emeterio Ochoa, Omar Guillén, Kiki Díaz Brown, el presidente del PRI local, Andres Rico y el Regidor Rolando Cruz Morales, quienes dejaron en claro que continuran hasta sus ultimas consecuencias, sobre todo ante el Trife, para que el Distrito 18 no se vaya de Cajeme.

Por cierto, en redes sociales, aun esta lejano el 2018, pero desde ya, los amigos y simpatizantes desde ya empiezan a trabajar por los actores politicos de su preferencia, unos tirandose hasta con la cubeta con cualquier tema de moda o algo que sea redituable politicamente hablando, en algunos casos llevándose entre las patas –sin deberla ni temerla– a la Senadora Anabel Acosta Islas. Van varios comentarios:

VOLANTEO CONTRA TINO:

2016-10-05 – 06:45

se dice que ese volanteo no proviene del rico empresario ex precandidato, sino de otro priista que despacha en Hermosillo que quiere ir al Senado, para mayores pistas solo les digo que es de Cajeme y dejò la ciudad ardiendo.

Volanteo:

2016-10-04 – 14:30

Hay un grupo de personas que están volanteando contra el tinito, y fueron enviados por un precandidato perdedor a la alcaldía de Cajeme. El detalle es que una de las personas que mandaron a volantear salió conocida y me platicó lo que la mandaron hacer y quien lo hizo …. Porque las élites usan a sus empleados para hacer Política tan baja y cínica? Realmente no tienen llenedara de tanto dinero que han hecho ? En verdad estamos jodidos mentalmente.

PARA CUANDO?:

2016-10-04 – 14:36

Cuando se va a investigar todo lo que hizo y deshizo el Roger en Seguridad Pública?, la muerte de Isaac no lo exculpa de todo lo que hizo.

ESTADIO MANCHADO:

2016-10-03 – 16:30

Ya todo Cajeme sabe de la corrupcion que hubo y hay en la construccion del estadio, mientras que el Roger solo sonríe y se ríe, al cabo tiene su hueso que lo protege, ademas grita que es sobrino de poderoso politico.

FISCALÍA DE A MENTIRITAS:

2016-10-03 – 15:27

Mientras no se vea una investigacion contra Rogelio Diaz Brown la fiscalía termina siendo un verdadero fiasco, ademas de que es totalmente parcial, pues solo traen a un priista de un pueblito de cinco Mil habitantes, puro pex dijeran los morros.

Daniel Esquer – Danny:

2016-10-03 – 11:39

Y que beneficios han traído los demás senadores? Él flamante Senador Eduardo Bours El senador RAMÓN Corral y después Carlos Villalobos Y desde ese momento aca, los senadores pancho burquez, Anabel acosta y los otros que son plurisss. Ningún beneficio, todos se han sentado y les ha valido el desarrollo de Sonora. Se han hecho más millonarios, … Pero en política prefiero a Faustino Félix de senador que a Rogelio ó Ricardo Bours. He dicho.

re: DANY:

2016-10-03 – 09:44

Disculpa Dany, no entendí el comentario, como que confundiste la magnesia con la gimnasia, ¿que tiene que ver Tinito con Anabel?

DANY:

2016-10-03 – 08:02

SI TINITO VA SER SENADOR SERAN 6 AÑOS MALOS PARA SONORA POR QUE ESTA ANABEL PURO CINITO EN LAS COLONIAS Y ENTREGANDO DESPENSAS SE LA HA LLEVADO.

Rene Esquer Zona Norte:

2016-10-02 – 14:19

Doy mi total apoyo al Presidente Municipal, por su labor excelente en beneficio de los obregonenses. Sin duda, será nuestro Senador Faustino Félix Chavez.

Troleros apoyando:

2016-10-03 – 09:15

Mas claro que el agua, mandaron a los troleros a apoyar lo de la basura. Lo que no entiendo si antes pasaba 3 veces a la semana porque ahora con Tec-Med sera mejor con las mismas 3 veces, no cabe duda que cada Alcalde que entra quiere poner la derrapa, dicen que esto es orden de mas arriba. Y yo que pense que el Tino seria un buen alcalde, las calles destrozadas y los SEMAFOROS PESIMOS QUE ESTAN SICRONIZADOS PARA QUE TE PARES CADA VEZ seguramente los de vialidad encargados no se dan cuenta del desastre.

CONFIRMAN PARA EL SABADO. – Asi es, todo hace ver que las impugnaciones de Adrián Espinoza y del Neto Munro en contra de David Galván no procedieron, por lo que este sábado, si el diablo no mete la cola y ya saben a que diablo nos referimos, podrá rendir protesta como nuevo dirigente estatal del PAN. De hecho ya está en funciones aunque no lo ha podido hacer públicamente, pero se sabe que estuvo operando de manera puntual en los últimos acontecimientos donde estuvo involucrado su partido.

Se ve que no trae el síndrome talibán del pasado sexenio y apunta para manejar un liderazgo muy negociador, es obvio que algunos están apostando sobre su discurso de toma de protesta para ver si sale en defensa heroica del innombrable o simplemente se ajusta al librito para decir que su partido no meterá las manos por ningún delincuente, al que se le comprueben los delitos, claro, en este momento se está elaborando la lista de invitados, porque no todos entran en categoría de bienvenidos.

DURO Y A LA CABEZA.- El periódico USA Today se lanzó duro y a la cabeza con un editorial en contra de Donald Trump, en donde asegura que no está capacitado para ser presidente. Textualmente señaló: “Trump ha construido una campaña apelando a la intolerancia y a la xenofobia, levantando el resentimiento contra los mexicanos, los musulmanes y los inmigrantes. Sus propuestas de deportación masivas y tesis religiosas son opuestas a los ideales de los Estados Unidos”. Pálos. Duro mensaje, igual que el del The New York Times.

Y por lo mismo pidió a sus lectores no votar por el candidato republicano, no cabe duda que Trump se está especializando en ganarse enemigos, si no fuera porque sabemos que andan huyendo o están escondidos, casi podríamos decir que los asesores de campaña son los genios de la imagen de Guillermo Padrés, ah, el hijo del expresidente Ronald Reagan, quien logró meter al Partido Republicano a la Casa Blanca, dijo que si su padre viviera tampoco votaria por ese cretino, como tampoco votarán por el perro Trump los ex presidentes George Bush padre y George W. Bush hijo.