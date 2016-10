En la CANACO de Navojoa Roban placa incrustada por el general Álvaro Obregón en 1921

Daniel Ledezma/El Regional

Navojoa, Son.- La placa de bronce que se encontraba incrustada en la pared de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) por el general Álvaro Obregón Salido en este municipio fue robada, por lo que las investigaciones iniciaron para dar con el paradero del responsable de dicho ilícito.

Aunque se teme que dicho objeto ya haya sido fundido, pues la Directora General de CANACO, licenciada Gloria Patricia Yocupicio Yocupicio, dio a conocer lo ocurrido fue por la tarde cuando uno de los comerciantes aledaños a la dependencia les avisó que un hombre de aspecto cholo llevaba entre sus manos dicha lámina.

“Nos dijeron que el hombre había quitado la placa y salió corriendo por el boulevard Álvaro Obregón rumbo a la calle Sufragio Efectivo, pero no tenemos más datos de él”.

Gloria Patricia Señaló que ante este hecho decidieron reportar el robo ante las autoridades, por lo que dieron aviso a la Comisaría General de Seguridad Pública, donde el jefe policiaco José Valentín Gámez Granados, se comprometió a visitar los negocio de compra y venta de fierro viejo de la ciudad para advertirlos sobre el hecho.

Así mismo, la titular de la dependencia señaló que en días platicó con el comisario y aseguró que revisarían la grabación de una cámara de seguridad que se encuentra en un banco cercano para identificar al ladrón, pero hasta hoy no se ha recibido respuesta favorable.

Añadió la Directora de Canaco temen que esta placa ya haya sido fundida, por lo que esperan que la persona no haya hecho esto, ya que dicha placa tiene un gran valor histórico para la cámara, ya que se encontraba aproximadamente desde el año 1921, cuando el edificio se fundó por el General Álvaro Obregón.

Yocupicio Yocupicio explicó que desconoce cuánto puede adquirir el ladrón por la venta de esta, pero compartió las personas que se dedican a robar este tipo de materiales, por lo general tienen problemas de adicciones y teme que esta sea fundida y vendida por unos cuantos pesos para comprar algún tipo de droga.

El tamaño de la placa es de aproximadamente 15 por 20 pulgadas, es de bronce macizo, y tiene o tenía la leyenda de Cámara Nacional de Comercio.