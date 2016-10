Muere Mario Almada a los 94 años en Cuernavaca

El actor mexicano habría fallecido en Cuernavaca, Morelos, según los primero informes.

Fuentes locales indican que todavia no se determina el destino final de los restos del actor, originario de Sonora.

Mario Almada Otero nació el 7 de enero de 1922 en Huatabampo, Sonora, su carrera como actor del cine mexicano, la inició en 1965 y se caracterizó por desarrollar papeles de justiciero, junto a su hermano Fernando, aunque también fue escritor y productor.

Durante su trayectoria recibió dos premios Diosa de Plata y estuvo nominado a dos premios Ariel.

Realizó más de 400 películas.

Ciudadanos y autoridades de Huatabampo están a la espera de saber si los restos del actor Mario Almada serán sepultados en la tierra de los generales.

El alcalde de Huatabampo, Heliodoro Soto Holguín se comunicó vía telefónica con Mario Almada Junior, quien dijo que aún no determinan el paradero final de los restos del actor.

“Es una muerte lamentable, un icono de la cultura y que puso en alto al municipio, estoy en espera de que me dé más información, estamos con la familia Almada en este difícil momento”, expresó.

Agregó que los restos se encuentran en Cuernavaca, lugar donde perdió la vida el actor a los 94 años de edad.