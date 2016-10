Eran del Campo 47 victimas de accidente

Óscar Félix/El Regional

Dos jovenes perdieron la vida de manera instantanea durante un accidente ocurrido por las calles 7 entre 900 y 1000.

Las víctimas viajaban abordo de una motocicleta italika negra y que conducia Alberto A. de 23 años y quien era compañado por Luis N. de 18 años.

La otra unidad fue un Honda Accord 2002 negro Onapaffa manejada por Daniel V. de 26 años vecino del Campo 47 y quien resulto lesionado.

Mientra que tambien participo un Ford Ranger Blanca placas de depaffa manejada por Feliciano C. de 59 años de edad y con domicilio en Pueblo Yaqui

Los hechos sucedieron cuando los vehiculos un pick up y la moto lcicleta hacian la circulacion de sur a norte sobre la calle 7 y la moto trata de revasar a la pick up es cuando se percata el sedan que circulaba de norte a sur y para evitar el impacto toma al poniente impactando con su frente el frente lado derecho del sedan despues del impacto el sedan toma al oriente inpactando con su lateral izquierdo el lateral derecho del pick up en el lugar falleció el conductor de la moto y en el semeson el acompañante.