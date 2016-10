Sorprende la no captura de Padrés a sonorenses

Pues se acabó el fin de semana y la comunidad se quedó esperando la noticia más anunciada, la ‘nota de ocho’, la primicia que cimbrara a la opinión pública; el ramalazo informativo preludio de una desbandada de cómplices y la saciedad de Fuente Ovejuna que desde hace años espera el “Aprehenden a Guillermo Padrés” en grandes titulares de prensa.

Desde el viernes trascendió que ya existe una orden de aprehensión contra el ex gobernador de Sonora, solicitada por la PGR y obsequiada por un juez federal del Estado de México, por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), lo cual constituye un delito grave que no alcanza fianza e invalida los amparos obtenidos por el presunto.

Así, se esperaba que de un momento a otro se diera a conocer la noticia de su captura, lo cual sucedió sólo en versiones extraoficiales, notas ‘voladas’ o francas ganas de joder, pero que mantuvieron al respetable en el filo de la butaca durante todo el fin de semana.

La expectativa sigue para los días que viene, lo mismo que la rumorología, esa que habla de que este lunes el ex gobernador comparecerá vía telefónica y desde algún lugar de México (si es que todavía se encuentra en el país) en el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula para alegar algunas cosas en su defensa. Claro, hay que reiterar que eso también es un rumor.

En Sonora mientras tanto se viven momentos de tensión entre los cercanos a Guillermo Padrés Elías. Este fin de semana trascendió que a su hermano Miguel (“El rico de la familia”, como lo rebautizó el propio ex gobernador cuando ofrecieron juntos una rueda de prensa para dar a conocer una declaración patrimonial que no convenció a nadie), le había sido negado el acceso a Estados Unidos y le recogieron su visa en la garita de Douglas.

Miguel Padrés está involucrado en el asunto de los uniformes escolares, donde también aparece el empresario favorito del padrecismo, Mario Aguirre, principal beneficiario de ese programa que les habría dejado ganancias por decenas de millones de dólares cuya pista es seguida de cerca por autoridades mexicanas y extranjeras.

A Guillermo Padrés se le están acabando los asideros y refugios. Ni siquiera en su propio partido tiene ya el mismo poder que todavía presumía hace un año, pues incluso aquellos a quienes apoyó en su momento con mucho dinero e influencias, parecen dispuestos a desbarrancarse junto con él al precipicio del descrédito, una vez que se conozca su aprehensión, lo cual ellos mismos sienten que es inminente.

El propio Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN declaró ayer que su partido no solapará a quienes hayan cometido actos de corrupción y que Padrés está siendo investigado por una comisión especial del partido.

Ni qué decir de otros que evidentemente no son sus amigos, como el senador Javier Lozano, quien escribió en su cuenta de tuiter que Guillermo Padrés debe ir a dar “derechito a la cárcel” si se le comprueban los delitos que se le imputan.

Puede decirse que estas son declaraciones ‘políticamente correctas’ o ‘cajoneras’, pero más allá de eso resulta claro que al vacío social que ya existe sobre el ex gobernador, su familia y amigos, comienza a sumarse el vacío político, la red de protección que hasta ahora le habían prodigado las instancias partidistas.

Y es que el PAN, que aparece en segundo lugar en estos momentos rumbo a la sucesión presidencial 2018 (en primer lugar aparece Andrés Manuel López Obrador y en tercero el PRI), no puede darse el lujo de cargar con un fardo tan pesado como es la figura y la historia del ex gobernador sonorense, mucho menos si se concreta su aprehensión, como todo parece indicar que así será.