Por José “Pepe” Alvarado

El día 28 de septiembre el consejo general del INE (El Instituto Nacional Electoral) aprobó la nueva conformación de los distritos electorales uninominales de Sonora, donde la gran bomba política fue de que a Cajeme le quitarán un diputado local de los cuatro que tenía, o sea se quedara el municipio de Cajeme con tres distritos, y por ende tendrán derecho a tres diputados locales en las próximas elecciones.

O sea uno menos de la familia feliz cajemense, entrevistamos algunos reconocidos cajemenses y grande fue nuestra sorpresa cuando en igual de enojarse porque les quitaran un diputado local a Cajeme y por ende sera menos la representación que tenga el municipio ante el congreso, y la gran mayoría nos dijeron que les daba la misma finalmente de todas formas de nada le sirven a Cajeme los diputados locales, no sirven para nada, nunca arreglan nada.

Son puros fantoches que les gusta hacer caravana con sombrero ajeno con el dinero del erario publico, nomas andan figurando queriendo llevar agua para su molino siempre pensando en un puesto mejor y en las próximas elecciones para buscar volver a estar en el pandero político mamando de la ubre del erario publico.

Todos son iguales nomas llegan al poder y se hacen vivos, se creen la divina garza, andan muy alzados, se creen intocables y se vuelven puro show político con un balón y una cubeta de pintura que regalan ya quieren figurar siempre.

Por eso por nosotros que les quiten todos los distritos a cajeme nos da la misma, no nos preocupa que Cajeme se quede sin un diputado menos, así se expresaron muchísimos cajemenses de los actuales diputados locales buenos para nada dicen, y si no al tiempo amigos lectores.