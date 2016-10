Politica Regional

La autonomía municipal, en riesgo: Faustino Félix Chávez. La autonomía de los municipios ahora está más limitada, reconoce el alcalde. No se anduvo por las ramas para a la hora de llamar a las cosas por su nombre aunque sin distanciarse, menos pelearse, con nadie… “Hemos dado pasos regresivos en el Federalismo, las políticas centralistas no ayudan al desarrollo del país y debemos replantear el gasto público donde la base es la Federación y la punta los municipios, debe ser al revés para atender las demandas más urgentes de la ciudadanía”… “Sabíamos que la situación se pondría difícil por los recortes en el presupuesto federal y el desfalco en el Estado de Sonora, que retrasaba la entrega de recursos, pero no esperábamos una situación tan complicada como la encontré”, admite el también ex regidor, ex diputado local y federal

La autonomía de los municipios ahora está más limitada, reconoce el alcalde Faustino Félix Chávez en amplia entrevista con el periodista Sergio Anaya, Director de Infocajeme, misma en la que el Presidente Municipal no se anduvo por las ramas para a la hora de llamar a las cosas por su nombre aunque sin distanciarse, menos pelearse, con nadie.

“Hemos dado pasos regresivos en el Federalismo, las políticas centralistas no ayudan al desarrollo del país y debemos replantear el gasto público donde la base es la Federación y la punta los municipios, debe ser al revés para atender las demandas más urgentes de la ciudadanía”, explica.

En entrevista con el periodista Sergio Anaya, Director de Infocajeme, el Alcalde describe cómo enfrenta su administración la actual crisis económica, los recortes presupuestales, el deterioro de la infraestructura urbana, la inseguridad y, en otro temas, no descarta la posibilidad de realizar cambios en su equipo de gobierno.

Antes de asumir su cargo, dice, “sabíamos que la situación se pondría difícil por los recortes en el presupuesto federal y el desfalco en el Estado de Sonora, que retrasaba la entrega de recursos, pero no esperábamos una situación tan complicada como la encontré”, admite el tambien ex regidor, ex diputado local y federal.

“Encontramos pasivos a corto plazo, pero no por actos de corrupción sino adeudos que se dieron y tuvimos que asumirlos, en su momento tal vez no se tomaron provisiones para hacerles frente y se desaprovecharon instrumentos para recaudar más”.

Las dificultades fueron un reto, asegura, un estímulo para no quejarse y “ponernos a trabajar, sacar adelante el Municipio”. Al principio, añade, se acudió a instancias donde creían que habia recursos para gestionarlos, pero ya estaban cerradas.

Se optó buscar otras “ventanas” y eficientar el gasto, hacerlo más austero, instalar controles administrativos que permiten más ahorros antes que contraer más deuda.

“Cajeme aún tiene mucho margen para contraer deuda, hoy sólo tiene comprometido el 33% de ese margen, pero sin descartar la posibilidad de solicitar créditos más adelantes, debemos obtener recursos explorando otras opciones”.

Con lo que se tiene se dará atención a lo prioritario, como los servicios públicos, sin incurrir en gastos que no son necesarios, agrega.

Sacar adelante este trabajo, es el principal reto de Félix Chávez, requiréndose además recuperar la armonía política, por encima de las diferencias entre grupos y partidos, sin que nadie renuncie a sus proyectos e ideas.

2017, de pronóstico reservado

Para el paquete económico federal del 2017, en las primeras revisiones se ha detectado importantes recortes en áres de oportunidad, como los recortes hasta de 40%, en el Ramo 33, que es de participaciones para los municipios, o en el ramo 28, dedicado a la infraestructura, reortes en la Sedatu incluidos sus programas para la vivienda.

“Es una situación muy complicada pero no podemos cruzarnos de brazos, debemos hacer alianzas con la Gobernadora y con los diputados federales, que nos ayuden abajar recursos”, enfatiza, porque antes los recursos federales llegaban en forma directa a los municipios, ahora van al Estado.

“Se argumenta que la corrupción obliga a esta centralización de recursos, aunque ahora hay más vigilancia sobre los municipios. Es un tema que deben revisar los diputados, establecer una verdadera coordinación entre los tres instancias de gobierno, como se hace en el área de seguridad pública”.

Sin embargo se mueve

Pese a las dificultades y presiones económicas, Cajeme avanza, dice el joven edil en su informe y lo reitera en la plática. “El objetivo central es sentar las bases para un desarrollo sostenido, sin vicios como querer reinventar el municipio cada tres años, y esto se puede lograr con la participación de la sociedad civil”.

Con ese fin se integró a la sociedad civil a órganos como el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) y el Consejo para la Promoción Económica, órganos que deben fijar el rumbo del crecimiento sin importar los vaivenes políticos de cada tres años.

Mientras tanto, afirma el Alcalde, la reactivación productiva se manifiesta con la inversión de empresarios locales que apuestan a un nuevo parque industrial, la construcción de un hospital de especialidades, la llegada de empresas automotrices que no llegarían si no hubiera crecimiento económico local, la conurbación de Esperanza y Cócorit con la ciudad.

Y el proyecto más esperado:

Una magna inversión que hará crecer el sur de la ciudad y generará más de dos mil empleos además de la apertura de negocios comerciales y de sevicios. “Esto no lo puede hacer solo el gobierno municipal, debemos hacerlo de la mano con la sociedad creando mecanismos como lo eran en el pasado las juntas de obras materiales”.

Recuperar la ciudad

Ciudad Obregón no es la única en pagar los costos del crecimiento poblacional, pero aquí los problemas se han multiplicado y acumulado en años recientes con el agravante de no haberse hecho nada importante en varios trienios para enfrentar el evidente deterioro de la infraestructura urbana y la seguridad pública.

Allí está el Parque Industrial, cuyas vialidades están prácticamente desechas, intransitables en largos tramos, y donde no se destinan recursos con el pretexto de ser un área de propiedad privada, aunque cedida al Ayuntamiento a fines de los noventa.

FFC expone su plan de trabajo para el Parque:

“Actualmente estamos generando una bolsa con aportaciones de socios del Parque para solicitar una cantidad similar del Estado y otra a la Federación”.

Además de los 70 millones que se invertirán los próximos días en la rehabililtación de calles, se ha solicitado una bolsa adicional de 17 millones de pesos para el bulevar Las Torres, añade.

La recuperación de la imagen urbana no se limita a la rehabilitación de calles, “crearemos un sistena de administración de pavimentos que sirva para dar mantenimiento permanente en los años siguientes y evitar la acumulación de deterioros como los que encontramos”.

Asimismo se ha saneado la administración del Oomapasc para que éste organismo vuelva a generar obras importantes, como no lo ha hecho ya desde hacer varios años. Ya se empezó con la planta potabilizadora de Pueblo Yaqui, seguirán otras.

Seguridad amenazada

Aquellos años cuando los vecinos podían dormir en la noches de verano con las puertas y ventanas abiertas ya son cosa del pasado, imágenes de la nostalgia. Hoy Cajeme vive la etapa más crítica de su historia en el área de la seguridad pública, con grupos delictivos que se han reproducido en los últimos diez años y el aumento incesante de las adicciones.

La administración de Faustino Félix Chávez inició con buenos pasos en los primeros meses, se observó un descenso en los delitos de alto impacto, pero a partir de mayo la escalada de violencia volvió a tomar fuerza.

“Esto me preocupa como padre de familia y como presidente municipal me preocupa que haya más vendedores de drogas. En los años 80 hubo una disputa por la plaza como tránsito, ahora es por la venta de drogas en la plaza. No hemos llegado a los niveles de otras partes pero no debemos esperar a eso, tenemos que trabajar en la prevención del delito e inhibir el consumo de drogas”.

Descarta que los grupos delictivos se cuelen “hasta la cocina” de la sociedad cajemense, como lo advirtió hace poco un especialista. Dice tener el apoyo de grupos empresariales que trabajan en el rescate de los espacios públicos y en lograr más estímulos para los cuerpos policiacos así como garantizar la seguridad en los caminos del Valle del Yaqui.

“Creo que el movimiento No al Novillo nos fortaleció en este sentido, nos conocemos y sabemos qué pasaría sin alguien diera un paso en falso y se asociara con delincuentes”.

Lo que viene

En el segundo año de su trienio, el Alcalde planea consolidar los servicios públicos y el mejoramiento de la infraestructura municipal, calles y semaforización, asegurando estar orgulloso de los funcionarios que integran su equipo de trabajo, “nadie se queja por falta de dinero sino por falta de tiempo, quieren hacer más de lo que hacen”.

“Pero no niego la posibilidad de hacer cambios en mi equipo. Estamos haciendo un análisis de lo que funcionó y no funcionó de acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo, y si hay que cambiar un funcionario lo haremos en su momento”.

Pero en lo inmediato tiene un pendiente:

Qué nombre llevará el nuevo estadio de beisbol y cuánto deberá pagar la directiva de los Yaquis por la renta.